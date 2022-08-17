2台男飛柬埔寨工作！員警勸不回 家屬放行：去歷練一下
近期台人被高薪誘騙到東南亞各國的案例層出不窮，一落地就遭到囚禁，境遇悲慘，甚至傳出有人遭到活摘器官。員警連日在機場舉牌，提醒民眾前往海外工作小心詐騙陷阱。不過有2位年輕台男，聲稱要前往柬埔寨工作，員警關心勸阻，請他們打給家屬詢問，家屬卻回答「讓他們去歷練一下」，員警也只能同意放行。
為了防止國人落入人蛇集團的陷阱，刑事局除了進行家戶訪查，更連日派警察守在機場，針對要前往高風險地區的航班旅客，進行關懷提問，講述目前海外詐騙風行的現狀，柔性勸導並提醒民眾確認出國的目的和真實性。
然而，也不時遇到經員警提醒後，國人仍要執意前往的例子。像航警局昨（16）日就透露，有母親得知兒子要前往柬埔寨，提前告知警方，警方在機場攔下對方勸阻，但男子堅稱自己旅遊經驗豐富，去柬埔寨並非為了工作，仍然搭機出國。
另外根據《ETtoday新聞雲》報導，還有兩位要前往金邊的年輕男子，警方詢問後聲稱是要去柬埔寨工作，員警於是請他們跟家屬聯絡，想要柔性勸導他們打消念頭，結果家屬卻很「阿莎力」送行，回應「要讓他們去歷練一下」，警方也只能讓2男搭機離開。
警方再次呼籲，民眾若遇到不合理的高薪海外工作，一定要提高警覺，審慎評估，以免受騙上當。（編輯：倪浩軒）