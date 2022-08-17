艾成傳蘆洲墜樓亡！曾握王瞳手留遺言「怕明天見不到妳」
藝人艾成今（17）日上午，驚傳於蘆洲捷運站共構大樓墜樓，當場死亡並未送醫。艾成為馬來西亞人，來台灣演藝圈發展多年，並積極發展副業，曾在開餐廳後血壓飆高至170、心跳120多下，因為身體狀況出問題，導致夜晚睡覺不敢闔眼，只能一手緊握愛妻王瞳的手，另一手放在自己的心臟，更交代老婆：「妳不要睡，我怕明天見不到妳。」
艾成曾坦言，身體出現狀況後，總是一夜都睡不好覺，自己有想過若真的離開，其實很不甘心「我最捨不得Haru（毛孩）跟王瞳。」經過血壓飆高和確診新冠肺炎，艾成對王瞳更覺虧欠，習慣早眠的他，有一天半夜12點醒來，看到王瞳孤單滑手機，瞬間覺得：「我好虧欠她，結這個婚到底為了什麼？」他幡然悔悟向神禱告，並且努力運動加強練唱，把最好的狀態調整回來。不料，如今卻傳出噩耗，震驚粉絲及好友。（編輯：鍾怡婷）
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