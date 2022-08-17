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艾成離鄉尋夢！來台爆紅「唱歌演戲全通」　打拼人生落幕

▲藝人艾成今（17）日上午驚傳於蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡，享年40歲。（圖／翻攝艾成的異想世界臉書）
▲藝人艾成今（17）日上午驚傳於蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡，享年40歲。（圖／翻攝艾成的異想世界臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-17 14:34:072022-08-17 15:07:19

曾是《超級偶像》第二季冠軍的藝人艾成，今（17）日上午驚傳於蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡，享年40歲。噩耗傳出後，讓演藝圈眾星和其粉絲悲痛萬分。事實上，艾成年輕時為了尋夢離鄉背井，決定來台灣發展演藝事業，最終靠精湛歌喉和演技廣受粉絲關注，甚至還一腳跨足餐飲業，如今這名演藝圈歌星殞落，而他的打拼人生正式落幕。

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憑歌聲闖出知名度　勇奪選秀冠軍爆紅

來自馬來西亞的艾成熱愛歌唱，為了夢想而來到台灣，過去他自爆發展初期，在西門町街頭落魄流浪過，生活一度窮困潦倒，但他仍選擇勇敢尋夢，最終闖出一片天。艾成於2004年發行首張專輯《首張個人專輯 Mr.I》，並在2008年特地來台灣參加歌唱選秀節目《超級偶像》第一季踢館賽亮相，因強而有力的唱功受到矚目。艾成到了第二季，便以選手身分參加比賽，最終奪下總冠軍，在台灣大開知名度。

▲（圖／艾成臉書）
▲艾成來台初期曾當過流浪漢，最終靠著精湛歌喉闖出一片天。（圖／翻攝艾成臉書）
一腳踏入戲劇圈　靠精湛演技獲好評

艾成不僅歌喉了得，其演技亦相當精湛。艾成於2010年飾演民視《新兵日記》蕭德基一角，他在劇中歌手形象，飾演陷害同梯且不服長官管教的角色，讓觀眾看得牙癢癢，也因賣力演出和超強演技大獲好評。艾成積極在戲劇圈發展，日後還出演多部作品，包括民視八點檔《父與子》小賀，2013年演出民視八點檔《風水世家》王有強等角色，再創演藝事業巔峰。

▲（圖／艾成臉書）
▲艾成於2010年出演民視《新兵日記》蕭德基一角，劇中處處陷害同梯、不服長官管教，跳脫選秀節目歌手形象。（圖／艾成臉書）
決心跨足餐飲業　全盛時期擁4分店

除了演藝圈外，艾成近幾年將事業重心著重於餐飲業，艾成於2017年在西門町開設第一家「艾叻沙」創始店，全盛時期甚至共有4間店面，卻無奈受到新冠肺炎疫情影響重挫生意，就連西門町創始店也因租金等因素選擇收攤。艾成今年4月曾提到，目前實體店面僅留下台北慶成店及艾記竹東店，未來計畫將轉型為線上，但計畫還沒完美實現，艾成卻已不在人世。

▲艾成收5年創始店貸款500萬。（圖／記者葉政勳攝）
▲艾成跨足餐飲業，在西門町開設第一家「艾叻沙」創始店，全盛時期總共有4間店面。（圖／記者葉政勳攝）
感情方面，艾成和愛情長跑多年的王瞳走過風波，在2020年選擇步入婚姻，陪伴彼此一輩子，兩人於今年7月才剛迎來結婚兩週年，他甚至發文寫道「期待未來的每一年的結婚紀念日」，如今卻傳出墜樓身亡的死訊，讓人不勝唏噓。而艾成過去在舞台上發光發熱的模樣，以及爽朗的燦爛笑容，現在皆只能追憶。（編輯：陳雅雲）

▲艾成（右）、王瞳（左）出席婚宴會館開幕活動。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.17）
▲艾成（右）和老婆王瞳（左）於2020年走入婚姻。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.17）
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