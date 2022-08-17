艾成離鄉尋夢！來台爆紅「唱歌演戲全通」　打拼人生落幕

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來自馬來西亞的艾成熱愛歌唱，為了夢想而來到台灣，過去他自爆發展初期，在西門町街頭落魄流浪過，生活一度窮困潦倒，但他仍選擇勇敢尋夢，最終闖出一片天。艾成於2004年發行首張專輯《首張個人專輯 Mr.I》，並在2008年特地來台灣參加歌唱選秀節目《超級偶像》第一季踢館賽亮相，因強而有力的唱功受到矚目。艾成到了第二季，便以選手身分參加比賽，最終奪下總冠軍，在台灣大開知名度。
一腳踏入戲劇圈 靠精湛演技獲好評
艾成不僅歌喉了得，其演技亦相當精湛。艾成於2010年飾演民視《新兵日記》蕭德基一角，他在劇中歌手形象，飾演陷害同梯且不服長官管教的角色，讓觀眾看得牙癢癢，也因賣力演出和超強演技大獲好評。艾成積極在戲劇圈發展，日後還出演多部作品，包括民視八點檔《父與子》小賀，2013年演出民視八點檔《風水世家》王有強等角色，再創演藝事業巔峰。
決心跨足餐飲業 全盛時期擁4分店
除了演藝圈外，艾成近幾年將事業重心著重於餐飲業，艾成於2017年在西門町開設第一家「艾叻沙」創始店，全盛時期甚至共有4間店面，卻無奈受到新冠肺炎疫情影響重挫生意，就連西門町創始店也因租金等因素選擇收攤。艾成今年4月曾提到，目前實體店面僅留下台北慶成店及艾記竹東店，未來計畫將轉型為線上，但計畫還沒完美實現，艾成卻已不在人世。
感情方面，艾成和愛情長跑多年的王瞳走過風波，在2020年選擇步入婚姻，陪伴彼此一輩子，兩人於今年7月才剛迎來結婚兩週年，他甚至發文寫道「期待未來的每一年的結婚紀念日」，如今卻傳出墜樓身亡的死訊，讓人不勝唏噓。而艾成過去在舞台上發光發熱的模樣，以及爽朗的燦爛笑容，現在皆只能追憶。（編輯：陳雅雲）
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