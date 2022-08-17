艾成身亡！剛與王瞳慶結婚2年 無法實現回大馬補辦婚宴
藝人艾成今（17）日上午傳出在蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡，消息一出許多粉絲非常不捨，紛紛湧入其粉絲團悼念，而妻子王瞳也從宜蘭拍戲現場趕回家。事實上兩人日前才剛一起甜蜜慶祝結婚2週年，艾成也曾在受訪時表示將在年底帶王瞳回大馬見父母，補辦婚宴手續，未料卻無法實現諾言。
艾成為馬來西亞華裔男藝人，曾經在電視節目《超級偶像》第二屆一舉奪得冠軍，不僅歌喉好，也曾擔任主持人以及演出《新兵日記》等節目，甚至還跨足餐飲業，在台灣獲得許多粉絲喜愛。而艾成與王瞳兩人經常一起出席公開活動，時常在彼此的臉書放閃，並於2020年7月在台灣登記結婚，由於當時遇到疫情，無法回大馬辦理結婚登記手續，因此當時王瞳還笑說：「馬來西亞還沒有婚姻關係」，讓艾成自虧：「我們回到馬來西亞，就是單身」。
日前兩人才甜甜蜜蜜地一起慶祝結婚2週年，艾成也在受訪時曾經表示，之前因為疫情關係遲遲無法回馬來西亞，眼見疫情逐漸趨緩，預計將在年底帶王瞳回家鄉見父母，順便補辦結婚手續與婚宴，豈料他於今日上午在蘆洲捷運站旁的住宅區墜樓身亡，享年40歲，令人感到不勝唏噓。
而粉絲得知他身亡的消息，也紛紛湧入他的臉書留言：「真的太突然了」、「一路好走」、「辛苦了，不痛了」、「太驚訝了，願上帝撫慰朋友及家人」、「節哀，希望下一世的你快樂不再痛苦」、「這幾天看你發文，一直覺得你很努力在生活！辛苦了！一路好走…謝謝你為粉絲們用心唱的每一首歌曲…」、「好好休息，如果有下輩子一定要好好愛自己」。（編輯：陳珮瑜）
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