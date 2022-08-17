特企／富邦人壽友善職場4措施　打造友善、健康場域

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職場安全衛生４計畫 護員工預防風險
國際認證標準職業安全衛生管理系統ISO 45001目的在建立安全、健康的工作環境，使組織能夠鑑別和預防風險，減少員工發生事故和疾病的可能性，保護並提供員工一個安全可靠的工作場所，富邦人壽自2022年2月底導入ISO 45001職業安全衛生管理系統後，以系統化的方式優化及改進相作業流程，降低及避免職業傷害，歷時5個月即獲得認證。
富邦人壽為提供員工安全、可靠的職場環境，全面推動職場安全衛生四大計畫，計畫包含母性健康保護計畫，確保懷孕、分娩後未滿一年之女性員工身心健康。透過執行職務遭受不法侵害預防計劃，預防員工因內、外部職場暴力致遭受身體或精神上不法侵害。針對輪班、長期具高壓力風險員工，則推動異常工作負荷促發疾病預防計畫，最後透過人因性危害預防計畫，預防員工因重複性作業促發的肌肉骨骼傷病風險。透過全方位、系統化的縝密計畫，檢視並移除潛在風險，確保員工擁有安全的工作場域。
領先業界設置「UHO單位健康促進主管」
為全方位關懷員工身心健康，富邦人壽落實友善職場４措施，包含一、領先業界設置「單位健康促進主管（UHO）」，透過公司各部室指派副理級以上主管擔任健康促進主管，協助公司推動相關健康活動。除此之外，富邦人壽為讓員工享有生活化的運動環境、建立健康飲食習慣與適時釋放壓力，二、打造健身中心「Fubon Fitness Center」、員工幸福食堂及舒壓按摩小站等，透過豐富、多元的設施，落實關心員工健康生活。同時，為照護員工心理層面，三、提供「心靈工坊」、「幸福會客室」多元的諮商管道，營造健康的支持性環境。最後，提供友善的雲端知識平台，如「員工照護網─We Care」及「職安防護網」網站，給予員工全方位健康服務資訊，協助同仁重視並掌握自己的健康。
富邦人壽致力於成為每位員工「幸福家庭的守護者」，未來將持續落實健康風險管理、推動健康促進工作，並透過各項教育訓練與宣導，提升全體員工對職業安全衛生的認知與預防，讓員工擁有健康、安全的工作場域，達成企業永續經營的目標。