震驚演藝圈！艾成墜樓亡粉絲哀慟　2022殞落之星還有他們

2022年截至目前為止，由大大小小的事情交織而成，不管是美國眾議院議長裴洛西訪台、中國與我國兩岸關係緊繃，持續防堵疫情......等。其中，演藝圈多許名巨星殞落，更是讓人感到萬般不捨與哀慟。《Nownews今日新聞》統整出於2022年離世的藝人，除了替亡者哀悼之外，也希望大家要更珍惜身邊的親友，減少日後分離時留下的遺憾。





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▲藝人艾成於今（17）日不幸墜樓身亡。（圖/翻攝自艾成臉書）

▲歌手朱俐靜病逝於癌症，甜美歌聲留在粉絲心中。（圖/翻攝自朱俐靜臉書）

▲知名導演明金城不幸因心肌梗塞過世，享年51歲。

▲以《獨臂刀》紅遍兩岸三地的王羽，4月5日在振興醫院過世，享壽80歲。（圖／家屬提供）

▲巴戈2022年2月16日因胰臟癌病逝，享壽68歲。（圖／翻攝TVBS《當掌聲響起》畫面）

▲國寶級演員顧寶明因腸胃道出血導致心肺衰竭，享壽72歲。（圖／翻攝果陀劇場臉書）

▲「寶島歌王」文夏，於2022年4月6日因器官衰竭於睡夢中辭世，享耆壽94歲。（圖／記者葉政勳攝）

▲常楓一生熱愛表演，叱吒影壇70年。2022年2月6日於睡夢中逝世，享耆壽98歲。（圖／翻攝上海國際電影節微博）