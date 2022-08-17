震驚演藝圈！艾成墜樓亡粉絲哀慟　2022殞落之星還有他們

2022年截至目前為止，由大大小小的事情交織而成，不管是美國眾議院議長裴洛西訪台、中國與我國兩岸關係緊繃，持續防堵疫情......等。其中，演藝圈多許名巨星殞落，更是讓人感到萬般不捨與哀慟。《Nownews今日新聞》統整出於2022年離世的藝人，除了替亡者哀悼之外，也希望大家要更珍惜身邊的親友，減少日後分離時留下的遺憾。
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自歌唱節目《超級偶像》第二季冠軍出道，近幾年，逐漸將事業重心轉往餐飲業，並開設自創品牌「艾叻沙」餐廳，全盛時期共有4間分店同時營運。2022年8月17日，因不明原因墜樓身亡，享年40歲。
2.歌手：朱俐靜
同為《超級偶像》出道的歌手朱俐靜，在第三季比賽獲得總冠軍後聲名大噪，發行過數張專輯、單曲，2021年受訪時，提到自己罹患乳癌，當時正在積極抗癌，不料2022年7月4日，由家人在臉書PO文證實已過世，享年40歲。
3.知名演員／導演：明金城
明金城為知名導演、演員、綜藝節目主持人，2017年結婚，2022年初喜獲雙胞胎兒女，卻在一雙兒女出生後沒多久，不幸因心肌梗塞過世，享年51歲。
4.資深演員：王羽
資深演員，早期以動作演員出道，拍攝《獨臂刀》紅遍兩岸三地，亦為藝人王馨平之父，曾獲金馬獎《終身成就獎》，曾經二度中風，2022年4月5日，在振興醫院過世，享壽80歲。
5.資深演員：巴戈
童星出道的巴戈，縱橫演藝圈多年，曾擔任綜藝節目主持人，更曾3度獲得金鐘獎《綜藝節目主持人獎》，亦演出多部戲劇作品，2022年2月16日，因胰臟癌病逝，享壽68歲。
6.國寶演員：顧寶明
演出作品包括兩岸影視、舞台劇，曾獲金鐘獎《最佳男演員獎》、《迷你劇集最佳男配角獎》、金馬獎《最佳男配角獎》，2022年3月19日，因腸胃道出血導致心肺衰竭驟逝，享壽72歲。
7.寶島歌王：文夏
知名本土歌手、演員，錄製超過1,200首台語歌曲，亦為作詞人，曾創作過《黃昏的故鄉》、《媽媽請你也保重》等名曲，有「寶島歌王」之稱，2022年4月6日，因器官衰竭於睡夢中辭世，享耆壽94歲。
8.金鐘金馬雙影帝：常楓
70年的演員經歷，叱吒影壇、獲獎無數，2019年時，還以電影《拂鄉心》奪下上海國際電影節金爵獎「最佳男演員」，成為該電影節史上最年長的影帝。女兒常青證實，父親在2022年2月6日於睡夢中逝世，享耆壽98歲。
9.資深演員：脫線
戴圓頂帽、黑框圓眼鏡，穿吊帶西裝褲的形象深植人心，被譽為「台版卓別林」的脫線，演藝生涯晚年於台中經營牧場並擔任直播主，2022年5月9日，於晚餐後忽然失去意識，享耆壽90歲。（實習編輯：蔡宥嫻）
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