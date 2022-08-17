悠遊國旅補助快去花！經費已用過半　最快9月告鑿

疫情趨緩之際，放鬆出遊是不少人熱愛的「復甦休閒」活動，而悠遊國旅補助在7月15日上路，也受到國人熱烈響應，迄今剛滿一個月自由行住宿補助使用率已過半，觀光局長張錫聰今（17）日受訪指出，自由行住宿補助最快可能在9月中結束，也就是上路僅兩個月即告鑿。
根據觀光局統計，悠遊國旅補助自由行住房部分，目前已使用的補助房間數超過95萬間，預算使用率超過56%，張錫聰表示，國旅市場恢復快速，尤其現在正值暑期，大家也有閒出遊，以目前的住宿使用率和評估8月下旬暑期尾聲，最快在9月預算就會全數用完。另外，國旅團部分已補助1.3萬多團，預算使用率39％，遊樂園入園3折優惠，使用率約47%。
張錫聰重申，無論預算使用結果，觀光局將會會依照原公告，經費用盡即止，會在用罄前兩周公告，為了讓民眾方便掌握訊息，悠遊國旅網站上也有紅黃綠燈的燈號提醒，以供民眾參考。
而對於過人期待已久的跨境出遊，張錫聰僅低調説明，出入境防疫指引日前已送出指揮中心，請觀光局作補充修正，現在已送到交通部，一旦交通部核定就會再送回指揮中心核定，而是否將如外界所傳，先開放入境後出境？張錫聰說，如果可以同步開放當然最好，但分階段也是防疫考量，一切尊重防疫指揮中心的判斷，觀光局也會密切和指揮中心配合。