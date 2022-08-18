投資工安政府相挺 高雄市免費助32家企業獲逾172萬補助
高雄市勞工局為使企業健全職場安全衛生，每年聘請專業的輔導員，主動提供相關法令諮詢、職業安全衛生診斷、臨廠輔導等多種服務，實地走訪轄內各企業工作場所，揪出潛在風險，協助建置完善的安全衛生設施及協助申領勞動部經費補助，並指導如何落實有效的工安管理機制，預防工作危害風險，以降低職業災害發生，保障勞工朋友工作安全與健康。
根據高市府勞工局統計，110年總計實施安全衛生診斷、輔導934場次，並順利協助32家中小企業申領共172萬8333元補助。只要是在高雄市依法設立之工廠、公司或商業登記之100人以下中小企業皆可向勞工局提出輔導申請。
其中，改善安全衛生設施及器具經費補助，係採部分補助的方式，單項補助金額最高10萬元，同一種設施或器具購置金額在6萬元以下者，最多可補助80%；超過6萬元之部分，最多可補助50%。
其次，包括呼吸防護具、背負式安全帶、安全帽、絕緣防護衣、防護手套、防切割、穿刺手套、安全鞋、反光背心、護目鏡等個人防護具，亦可申請80%的補助，單項最高補助1萬元，合計可補助5萬元，同一中小企業補助改善設施、防護具之總金額每年合計最高20萬元。
局長周登春指出，現在投資工安當對時，勞工局聘有專業的輔導團，可提供免費現場診斷服務，輔導員亦會手把手教導企業完成各項申辦手續，全程免費。目前針對工作場所有發生感電、墜落、物體飛落、切割夾捲、衝撞、火災爆炸或與有害物接觸等常見的危害類型，都可透過診斷輔導，採部分經費補助方式，協助中小企業改善安全衛生設施或器具，倘若屬於因疫情致影響營運的中小企業，勞工局亦會優先予以輔導補助，歡迎企業踴躍洽詢申請。(高雄市政府廣告)