COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

騙國人去柬國當「豬仔」 女人蛇今聲押

▲中部打擊犯罪中心逮捕人蛇集團張姓女子等4人（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲中部打擊犯罪中心逮捕人蛇集團張姓女子等4人（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

2022-08-17 17:15:52

刑事局中部打擊犯罪中心8月初獲報，有不法集團在臉書社團「偏門工作」中以高薪應徵打字員，以每月10萬元的薪水，應徵員工前往柬埔寨工作，有兩名中低收入戶的民眾受騙前往柬國，有一人逃回台灣，另一人仍受困柬埔寨。中打中心報彰化地檢署指揮偵辦，15日收網抓人，帶回34歲的張姓女子及30歲的林姓男子，檢方向法院聲押張女獲准。

我是廣告 請繼續往下閱讀

警方查出有國人被歹徒以各種理由騙去柬埔寨後，從事不法，甚至淪為器官買賣、性侵的被害人，引起警政署重視，刑事局中打在今年8月初獲報，有彰化市張姓女子涉嫌與同夥，在臉書、IG等平台貼，「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等文字訊息，誘騙吸引急需工作、抱發財夢之年輕人，保障底薪5萬元台幣，還可抽成獎金，還強調可以代償債務，反覆詐騙國人出境，藉以販運人口獲取不法高額暴利。


張女擔任人蛇集團在台負責人，於今年5月初，陸續指揮旗下成員林某等3人，負責接送、辦理護照、PCR檢測及相關訂購機票等工作，每招募安排一名國人出境至柬埔寨，可獲取10萬報酬，至泰國則領取1萬元至1萬6千元不等之報酬，分工細膩，迄今已安排近50餘名國人出境，15日又有5人將被安排出國，檢警即時攔阻逮人。


警方另查出，其中許姓男子被騙到柬埔寨做機房詐騙工作，後來因身體有狀況，7月趁機逃回台灣，同班機赴柬埔寨的被害人王女被限制行動，傳錄音檔向家人求救，歹徒要求要付40萬元，才肯放人。刑事局中打三隊報請彰化地檢署檢察官陳顗安指揮後，與桃園市刑大、桃園市警局桃園分局、台中市刑大、台中市大雅警分局、雲林縣刑大、雲林縣北港警分局、移民署彰化專勤隊共組專案小組。刑事局中部打擊犯罪中心掌握，其中被騙到柬國的被害人，1人逃出歹徒掌握回到台灣，不過另名被害人仍在柬國，專案小組在15日前往台北、桃園、台中等地，拘提張女等4名犯嫌，警訊後，依《人口販運防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。


檢方訊問後，認定張女等四人，涉嫌意圖營利詐騙使人出國及違反《人口販運防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌，其中張女、林男2人有滅證及勾串共犯及證人之虞，16日晚向法院聲押禁見，17日法官裁定張女收押禁見，林男請回，陳男2萬元交保，劉男請回。
 

震驚演藝圈！艾成墜樓亡粉絲哀慟　2022殞落之星還有他們

癡情男為情所困欲跳樓　悍警鬼門關前抓下來

國泰世華中港分行半個月就阻4詐案、檔78萬元

北部休假員警客串協助台中治安 超商逮車手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀