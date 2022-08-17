騙國人去柬國當「豬仔」 女人蛇今聲押

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警方查出有國人被歹徒以各種理由騙去柬埔寨後，從事不法，甚至淪為器官買賣、性侵的被害人，引起警政署重視，刑事局中打在今年8月初獲報，有彰化市張姓女子涉嫌與同夥，在臉書、IG等平台貼，「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」等文字訊息，誘騙吸引急需工作、抱發財夢之年輕人，保障底薪5萬元台幣，還可抽成獎金，還強調可以代償債務，反覆詐騙國人出境，藉以販運人口獲取不法高額暴利。
張女擔任人蛇集團在台負責人，於今年5月初，陸續指揮旗下成員林某等3人，負責接送、辦理護照、PCR檢測及相關訂購機票等工作，每招募安排一名國人出境至柬埔寨，可獲取10萬報酬，至泰國則領取1萬元至1萬6千元不等之報酬，分工細膩，迄今已安排近50餘名國人出境，15日又有5人將被安排出國，檢警即時攔阻逮人。
警方另查出，其中許姓男子被騙到柬埔寨做機房詐騙工作，後來因身體有狀況，7月趁機逃回台灣，同班機赴柬埔寨的被害人王女被限制行動，傳錄音檔向家人求救，歹徒要求要付40萬元，才肯放人。刑事局中打三隊報請彰化地檢署檢察官陳顗安指揮後，與桃園市刑大、桃園市警局桃園分局、台中市刑大、台中市大雅警分局、雲林縣刑大、雲林縣北港警分局、移民署彰化專勤隊共組專案小組。刑事局中部打擊犯罪中心掌握，其中被騙到柬國的被害人，1人逃出歹徒掌握回到台灣，不過另名被害人仍在柬國，專案小組在15日前往台北、桃園、台中等地，拘提張女等4名犯嫌，警訊後，依《人口販運防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。
檢方訊問後，認定張女等四人，涉嫌意圖營利詐騙使人出國及違反《人口販運防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌，其中張女、林男2人有滅證及勾串共犯及證人之虞，16日晚向法院聲押禁見，17日法官裁定張女收押禁見，林男請回，陳男2萬元交保，劉男請回。