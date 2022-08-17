COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

勞動部8/20台南銀髮族就業徵才超過500個友善職缺

▲勞動部雲嘉南分署將在8月20日於台南舉辦銀髮就業徵才活動，提供超過500個友善職缺（圖／勞動部雲嘉南分署提供）
▲勞動部雲嘉南分署將在8月20日於台南舉辦銀髮就業徵才活動，提供超過500個友善職缺（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

記者張振興/台南報導

2022-08-17 18:20:25

台灣進入超高齡化社會，銀髮族群的勞動參與已不可或缺，為協助銀髮族重返職場，勞動部雲嘉南分署820日將在台南永華國民運動中心2樓綜合球場舉辦銀髮就業徵才活動，包括王品集團、統一超商、特力屋、東東餐飲等多家知名企業提供超過500個友善職缺，其中8成以上工作機會免經驗，歡迎銀髮民眾踴躍參加，再創職涯春天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
 

雲嘉南分署長程泰運表示，此次徵才職缺著重開發銀髮族群適性的職缺，包括管理職、白領職缺及部分工時職缺，強調「三不」不輪班(如大夜班)、不久站(如收銀員)、不重勞力(如長時間徒手搬重物)的非典型態計時職缺170個、正職職缺也有將近350個，以符合高齡者不同的工作需求，也幫銀髮朋友建構友善的就業環境，活化高齡者與中高齡者的人力運用。

 

程泰運說，好人才不分年齡，高齡者及中高齡者雖然體力不像以往，但企業更看重的是銀髮求職者的豐富職場經驗、抗壓性與穩定度，鼓勵高年級勞工，勇於貢獻專長、讓自己持續在職場發揮價值；另他也建議高齡求職者在面談時，多闡述過往經歷中具備上述特質的事蹟，可大幅增加錄取率。


徵才活動包括王品集團、麥當勞、摩斯漢堡、統一超商、全家、特力屋、大潤發、東東餐飲、台南安平雅樂軒酒店、十鼓文創、璨揚企業、福安工業、東信輕金屬等18家廠商共襄盛舉，開出門市儲備主管、木作手創教學專員、導覽員、內外場服務員、銷售專員、客服人員、品保專員、財務會計、各類工程師等超過500個多元職缺，其中逾8成職缺「無經驗可」，另蜂勝公司開出最高月薪50K要找生產部課長與倉儲課長，希望吸引優秀銀髮人才應徵。

高醫槍案偵破　陳其邁謝謝警察同仁守護治安

艾成牽手王瞳深情合唱！一首浪漫〈練習愛情〉已成追憶

中華醫大以南化小歇站奪台灣永續行動金獎

蘇貞昌訪視民和國小中央廚房 學童營養午餐質量大提升

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀