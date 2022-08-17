勞動部8/20台南銀髮族就業徵才超過500個友善職缺

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雲嘉南分署長程泰運表示，此次徵才職缺著重開發銀髮族群適性的職缺，包括管理職、白領職缺及部分工時職缺，強調「三不」不輪班(如大夜班)、不久站(如收銀員)、不重勞力(如長時間徒手搬重物)的非典型態計時職缺170個、正職職缺也有將近350個，以符合高齡者不同的工作需求，也幫銀髮朋友建構友善的就業環境，活化高齡者與中高齡者的人力運用。
程泰運說，好人才不分年齡，高齡者及中高齡者雖然體力不像以往，但企業更看重的是銀髮求職者的豐富職場經驗、抗壓性與穩定度，鼓勵高年級勞工，勇於貢獻專長、讓自己持續在職場發揮價值；另他也建議高齡求職者在面談時，多闡述過往經歷中具備上述特質的事蹟，可大幅增加錄取率。
徵才活動包括王品集團、麥當勞、摩斯漢堡、統一超商、全家、特力屋、大潤發、東東餐飲、台南安平雅樂軒酒店、十鼓文創、璨揚企業、福安工業、東信輕金屬等18家廠商共襄盛舉，開出門市儲備主管、木作手創教學專員、導覽員、內外場服務員、銷售專員、客服人員、品保專員、財務會計、各類工程師等超過500個多元職缺，其中逾8成職缺「無經驗可」，另蜂勝公司開出最高月薪50K要找生產部課長與倉儲課長，希望吸引優秀銀髮人才應徵。