勞動部8/20台南銀髮族就業徵才超過500個友善職缺

台灣進入超高齡化社會，銀髮族群的勞動參與已不可或缺，為協助銀髮族重返職場，勞動部雲嘉南分署 8 月 20 日將在台南永華國民運動中心 2 樓綜合球場舉辦銀髮就業徵才活動，包括王品集團、統一超商、特力屋、東東餐飲等多家知名企業提供超過 500 個友善職缺，其中 8 成以上工作機會免經驗，歡迎銀髮民眾踴躍參加，再創職涯春天。

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雲嘉南分署長程泰運表示，此次徵才職缺著重開發銀髮族群適性的職缺，包括管理職、白領職缺及部分工時職缺，強調「三不」不輪班 ( 如大夜班 ) 、不久站 ( 如收銀員 ) 、不重勞力 ( 如長時間徒手搬重物 ) 的非典型態計時職缺 170 個、正職職缺也有將近 350 個，以符合高齡者不同的工作需求，也幫銀髮朋友建構友善的就業環境，活化高齡者與中高齡者的人力運用。

程泰運說，好人才不分年齡，高齡者及中高齡者雖然體力不像以往，但企業更看重的是銀髮求職者的豐富職場經驗、抗壓性與穩定度，鼓勵高年級勞工，勇於貢獻專長、讓自己持續在職場發揮價值；另他也建議高齡求職者在面談時，多闡述過往經歷中具備上述特質的事蹟，可大幅增加錄取率。