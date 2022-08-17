COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

艾成死因出爐！王瞳淚揭夫「昨晚情況」：說很多不懂的話

▲王瞳抵達板橋殯儀館，見艾成最後一面（圖／記者陳苾暐攝影,2022.08.17）
▲王瞳抵達板橋殯儀館，見艾成最後一面（圖／記者陳苾暐攝影,2022.08.17）

記者李亞妮/綜合報導

2022-08-17 21:47:322022-08-17 21:52:23

藝人艾成今（17）日上午10點在新北市蘆洲自家墜樓身亡，享年40歲，消息震驚演藝圈。而早上原本前往宜蘭工作的王瞳，接獲消息後立刻驅車趕回蘆洲製作筆錄，向警方說明丈夫艾成生前情緒狀況，接著到殯儀館見艾成最後一面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近年來因為疫情關係，艾成所經營的餐廳陸續收攤，導致他心情相當低落，昨（16）晚情緒不穩的艾成來找王瞳聊天，過程中艾成講了很多話，但王瞳都聽不太懂，直覺狀況不對，但在未找到解決方法前，王瞳也一直待在他身邊陪伴。

到了今天上午，因為王瞳有行程要前往宜蘭，但艾成情緒依舊不穩定，於是請了兩名基督教的教友前來住處陪伴，在王瞳家樓下拿完鑰匙後，兩名教友也進入了王瞳家中，當時艾成開門後就躲到家中的角落，狀況不太好，兩名教友也不敢入內，只在門口用言語安撫；沒想到不到一分鐘，艾成突然往房間衝，教友連忙追上，但進到房內後就已不見艾成人影，往窗外一看才發現，艾成已倒臥在一樓血泊之中。


▲藝人艾成從蘆洲住家七樓墜樓身亡，殯葬業者將遺體遺體運走處理相關後續事宜。（圖／記者吳嘉億攝，2022.08.17）
▲王瞳早上趕往工作前，也請兩名教友陪伴艾成，沒想到還是發生憾事。（圖／記者吳嘉億攝，2022.08.17）
根據了解，艾成不只一次出現情緒不穩的狀況，王瞳向警方表示，可能是艾成的個性比較內向，很多事情都壓抑在心裡，雖然王瞳試著透過陪伴，讓艾成能暢所欲言、排遣心情，隔天找教友協助，但仍無法阻止憾事發生。

對此，經紀公司總經理趙善意也表示，驗屍過程很完整、順利，經過各單位的確認，艾成是意外（墜樓）過世，而他的父母收到通知後，將從馬來西亞趕來台灣，相關手續都在跟政府洽辦當中。

經紀公司及相關人士也哀痛表示相當不捨，更透露艾成在昨天就有通告，但因狀況不佳，臨時推掉，今天中午也有一個通告，早上經紀人還傳訊息提醒要接送，艾成也回覆「好」，毫無異狀，沒想到竟成了最後一則訊息，就此天人永隔。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

艾成墜樓亡！堅持來台原因鼻酸　曾答應父母「我不會死」

艾成、王瞳最後同框！緊牽愛妻手：活著的人要繼續努力

王瞳遭網轟「不救艾成」？經紀公司急關臉書原因曝光

艾成最後訊息曝光！經紀人慟證實今早通聯紀錄「他回好」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀