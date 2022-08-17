艾成死因出爐！王瞳淚揭夫「昨晚情況」：說很多不懂的話

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到了今天上午，因為王瞳有行程要前往宜蘭，但艾成情緒依舊不穩定，於是請了兩名基督教的教友前來住處陪伴，在王瞳家樓下拿完鑰匙後，兩名教友也進入了王瞳家中，當時艾成開門後就躲到家中的角落，狀況不太好，兩名教友也不敢入內，只在門口用言語安撫；沒想到不到一分鐘，艾成突然往房間衝，教友連忙追上，但進到房內後就已不見艾成人影，往窗外一看才發現，艾成已倒臥在一樓血泊之中。
根據了解，艾成不只一次出現情緒不穩的狀況，王瞳向警方表示，可能是艾成的個性比較內向，很多事情都壓抑在心裡，雖然王瞳試著透過陪伴，讓艾成能暢所欲言、排遣心情，隔天找教友協助，但仍無法阻止憾事發生。
對此，經紀公司總經理趙善意也表示，驗屍過程很完整、順利，經過各單位的確認，艾成是意外（墜樓）過世，而他的父母收到通知後，將從馬來西亞趕來台灣，相關手續都在跟政府洽辦當中。
經紀公司及相關人士也哀痛表示相當不捨，更透露艾成在昨天就有通告，但因狀況不佳，臨時推掉，今天中午也有一個通告，早上經紀人還傳訊息提醒要接送，艾成也回覆「好」，毫無異狀，沒想到竟成了最後一則訊息，就此天人永隔。
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