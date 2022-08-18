曾駐守金門　蔡適應拚接棒林右昌：延續基隆進步路線

民進黨網路節目《一碗麵的時間》今（18）日推出第5集，邀請有「基隆裴勇俊」、「師奶殺手」之稱的基隆市長參選人、立委蔡適應一同對談。蔡適應說，「治國如烹小鮮」，自己要接棒現任市長林右昌，就從節目中煮一碗濃濃家鄉味、來自基隆海港的「迷你漁夫鍋」開始。過程中，蔡適應更分享在家暖心舉動，尤其每天出門一定會跟太太Kissbye（吻別），讓人印象深刻。
蔡適應回憶起自己的人生，他表示，自己從小家境不好，在超商打過工、也賣過BB.Call，成長經歷是讓他比別人更有同理心的關鍵，更能將心比心為市民和弱勢族群服務。蔡適應舉例，曾幫過孤立無援的外籍配偶順利拿到身分證，對方後來在基隆開餐廳，還成為好朋友。
至於為何投入政治？蔡適應說，無論是學生時代參與社會運動，或畢業後當職業軍人，或是擔任3屆議員及2屆立委，他一直以來的初衷都沒變。尤其從軍時碰上1996年台海危機，被派到金門第一線駐守，深刻體會到自己作為台灣的一份子，為台灣做事、讓台灣更好的熱情與責任感。
蔡適應說，對於自己接棒林右昌參選基隆市長，「我不但沒有壓力，還相當興奮」，因為自己早就參與改變基隆的各項計畫，並在立委任內與林右昌分進合擊，為基隆爭取許多重要建設，讓市民相當有感。
蔡適應以基隆軍港遷移案為例，過去喊了多年都無法執行，在他居中協調之下，不只順利核定還進度超前，「治國如烹小鮮」，市政不要亂搞新花招，而是延續基隆進步路線，幫助基隆蛻變成長，成為真正的水岸都市。