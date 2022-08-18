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艾成生前「最捨不得哈嚕」　陳珮騏感激8年：會守護王瞳

▲艾成（左）、王瞳對狗兒子哈嚕疼愛有加。（圖／翻攝自王瞳 IG）
▲艾成（左）、王瞳對狗兒子哈嚕疼愛有加。（圖／翻攝自王瞳 IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-08-18 12:10:03

馬來西亞藝人艾成昨（17）日在蘆洲租屋處墜樓身亡，享年40歲。艾成生前最大2個牽掛，一是愛妻王瞳，二是狗兒子哈嚕（Haru），領養哈嚕8年，牽起艾成「父子」緣分的是陳珮騏，她見證艾成從原本怕狗，到最後深切疼愛著哈嚕，陳珮騏不捨悼念艾成：「真摯祝福一切都放下了，沒有任何煩心了。瞳與Haru我會如常默默守護。」

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▲陳珮騏曬狗女兒Gina。（圖／三立）
▲陳珮騏牽起王瞳領養受虐狗的緣分。（圖／三立）
陳珮騏表示哈嚕是8年前她從南寮收容所救援回來的受虐狗，牠雙耳失聰、沒安全感，容易對接近的人狠咬，「可瞳瞳就是愛上兒子了，決定用愛與耐心給兒子一個永遠的承諾與充滿愛的家，而Haru現在也的確很穩定、很幸福。這麼多年來我總一再表達感激他倆夫妻對兒子Haru的疼惜，特別是對艾成，艾成原本怕狗，卻也因為心疼與感動深切的疼愛著Haru。」

艾成2個月前才透露，萬一出事，最放不下老婆跟哈嚕，他創立南洋餐廳5年，4家連鎖餐廳收到剩1家，貸款500萬元，經濟重擔可想而知，4月西門創始店熄燈當天，他的血壓飆到180，躺在床上握著王瞳的手，一手捧著自己的心，跟老婆說：「妳不要睡，妳睡了明天就見不到我。」而他沒告訴王瞳的擔憂是：「我心裡真的不甘心，而且最捨不得哈嚕跟太太了。」

▲陳珮騏悼念艾成。（圖／翻攝陳珮騏臉書）
▲陳珮騏悼念艾成。（圖／翻攝陳珮騏臉書）
陳珮騏對於艾成墜樓深感遺憾，希望艾成再無罣礙，「真摯祝福一切都放下了，沒有任何煩心了。瞳與Haru我會如常默默守護，現在他們需要的不是探論，請大家一同給予真心的祝福並還之平靜。回主懷抱，願艾成安息。」


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