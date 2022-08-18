民進黨竹縣候選人齊聚會師 鄭朝方籲：團結勝選百分百

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新竹縣黨部今(18)日召開記者會，邀集民進黨立法院黨團柯建銘總召、中央黨部副祕書長林飛帆、邱泰源立委等，共同宣布今年新竹縣各級公職候選人提名名單，有現任議員張珈源（竹北市）、現市代蔡蕥鍹轉換跑道參選議員（竹北市）、何建樺議員（湖口鄉）、吳傳地議員（新豐鄉），議員部分還提名新人歐陽霆（竹北市）、楊昌德（竹東鎮）、范文鴻(北埔鄉峨眉鄉)、吳發勝(關西鎮)、法隆伊佑(平地原住民)。鄉鎮市民代表則是提名范格菱(竹北市)、曾玉菱(竹北市)、邵啟月(竹北市)、葉高潔(新豐鄉)、鍾國強(關西鎮)、喇藺猶命(五峰鄉)、馬沙巴浪(尖石鄉)。
縣黨部主委鄭朝方表示，新竹縣已經準備多時，縣黨部提名早已完成，再加上周江杰主任參選新竹縣長，優質有競爭力的選舉團隊已到到齊；這次的各位參選人不論是爭取連任或是新人，都是清廉、清白、認真服務，關注各階層的權益，並且重視居住正義，是符合民眾期待的一時之選，「團結勝選•翻轉竹縣」，全力拚選戰，新竹縣有信心拚出勝選紅盤！鄭朝方也特別表示，提名記者會特別選在選戰倒數100天召開，就是希望提名同志可以用百分之百的努力，百分之百全上全壘打！
柯建銘總召致詞時表示，新竹縣長期以來是國民黨的票倉，但帶來的選舉文化是買票、宗親派系操作，而且持續僵化；揮別過去，翻轉新竹，改變的時刻到了，感謝各位候選人的承擔，這次擔任起總督導，接下來會持續並肩作戰，改變新竹天際線。特別是這次新竹縣和竹北市分別提名周江杰和鄭朝方，最年輕的兩位新的政治代理人，沒有時代差別，一棒接一棒，帶領地方讓中央地方連線，創造多贏。
民進黨中央黨部副祕書長林飛帆表示，這次選舉的意義，不只是地方遠舉，更是要告訴全世界，護國保台，台灣選擇的價值；台灣近代三十多年的民主化歷程走到今天，竹北跟竹縣都必須跟上改變的腳步，而黨部會做最堅強的後盾；竹縣有許多來這裡工作和成家立業的年輕人，竹縣值得更好的環境，改變竹縣，一人一票送在場的候選人進公職!! 長期服務地方的立法委員邱泰源也表示，選對基層的民意代表，才能反映地方需求，創造更好的生活環境；新竹值得更好，中央跟地方一定要連結，請大家支持在場候選人，一起翻轉竹北。
民進黨客家事務部主任，同時也是新竹縣長候選人周江杰接著表示，竹縣的施政藍圖長期以來都在他腦袋中。顧家鄉，拚未來；台灣正面臨國際產業鏈重整的當下，他將全力以赴，讓竹縣能更有更好的生活，更好的環境，更好的交通，更好的教育，而且要讓更多的青年世代能回鄉幸福生活。竹縣，可以更好。