民主前進挺18 陳乃瑜：民主嘉年華親子同樂青年同享
離年底九合一選舉進入倒數一百天，各候選人也都抓住機會努力爭取選票，前主播、新北市議員參選人陳乃瑜今（18）日也在臉書跟進發表「青年一起來，民主前進挺18」文章，除了響應18歲青年參政權議題外，同時表示本周六將在新店區馬公公園舉辦園遊會，除了將與民進黨新北市長參選人林佳龍合體外，也邀請到政壇及媒體界友人出席進行政見短講，分享親子政策與近年推動的教育政績，用貼近選民、與民同樂的活動，跟市民互動博感情。
陳乃瑜表示，在掃街拜票的過程中，常聽基層市民建議希望選舉活動能更有新意，競選造勢要更親民、不擾民，所以和團隊成員就開始發想，因為先前林佳龍說過「選舉就是一場民主的嘉年華」，非常認同他的說法；自己是兩個孩子的媽媽，所以希望選舉能更貼近人民的生活，讓競選過程可以不只是拚動員、揮手搖旗喊口號外，還能增加一些軟性、老少閒宜的活動，特別規劃了這樣的一場親子園遊會，讓大家能帶著小朋友一起來參與，青年朋友也能一起來現場聽聽未來跟自己有關係的市政理念與政策想法。
活動會場除了有好玩有趣的設施與活動外，陳乃瑜除了邀請林佳龍和體與現場市民同樂外，並邀請到包含立法委員林楚茵、新北市黨部主委何博文、議員李坤城、議員參選人山田摩衣、卓冠廷，以及壯闊台灣理事長吳怡農等來賓進行政見短講，希望讓所有大小朋友在玩得盡興的同時，也傳遞參選人對於親子與教育政策的理念。