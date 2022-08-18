楊繡惠怒批裝潢650萬被當「盤子」 網：一言不合就公審
藝人楊繡惠出道多年，個性活潑開朗的她時常受邀參與各大綜藝節目錄製，豪邁直爽的性格深受大眾喜愛。日前她在臉書發文，分享自己36坪的舊房子要重新整修，裝潢費竟然高達650萬元，如此天價讓她直呼：「被當盤子的感覺不舒服」，引來大批網友熱烈討論表示同感，其中也有網友認為無需「一言不合就公審。」
楊繡惠透露，自己36坪的舊房子樓中樓，請認識的設計師來估價，需要650萬元的裝潢費，讓她直呼「這合理嗎？」她在臉書發文寫下：「關於我的舊房子要重新裝潢，如果一直出現天價，我情願買新房，被當盤子的感覺不舒服。」坦言雖身為藝人，賺錢依舊很辛苦：「裝潢那麼好賺，我不要當藝人了，我要去當設計師啦，設計人的錢，太相信自己人就會被坑，我以前被那人說多少我就匯多少。」
貼文一出便吸引大批網友熱烈討論，其中有一派網友紛紛留言表示同感，「真是完全理解姐，我也遇過！」、「人心最險惡，人心隔肚皮，尤其是認識的」、「那個價錢真的太誇張了」。此外也有部分網友認為，裝潢工程的價格空間本來就很大，要拿出報價單給大眾看才知道合不合理，留言表示「一言不合就公審」、「既然都是藝人了，總要考慮對社會有正面影響力吧」、「繡惠姊，別輕易說出這麼讓人誤會的話啊，留言滿滿的曲解設計師這行業...」。