台股開低走高、終場上漲12點　低價股活蹦亂跳

美股18日4大指數皆收漲，費城半導體指數甚至漲逾2%。台北股市今（19）日開低走高，終場上漲12點，收在15408點，漲幅0.08%，成交金額2186.64億元，大盤周K連七紅；權值股台積電終場下跌1元，收在519元，跌幅0.19%；今日面板族群異軍突起，ABF載板三雄強勢，低價股湧現人氣，像是網通的訊舟、蘋概股的燿華，以及科技股的凌巨。
美股道瓊指數18日上漲18.72點，漲幅0.06%，收在33999.0點；那斯達克指數上漲27.22點，漲幅0.21%，收在12965.34點；標普500指數上漲9.7點，漲幅0.23%，收在4283.74點；費城半導體指數上漲67.6 點，漲幅2.28%，收在3037.8點。
台北股市今日開低走高，早盤一度跌至15346點，終場則上漲12點，收在15408點，漲幅0.08%，成交金額2186.64億元，大盤周K連七紅；權值股台積電今日最低來到517元，終場則下跌1元，收在519元，跌幅0.19%；其餘電子權值股漲跌互見，大立光上漲1.23%，聯電上漲1.18%，日月光上漲0.67%，力積電下跌0.28%，鴻海下跌0.89%，聯發科下跌1.28%，世界先進下跌1.32%。
今日面板族群的群創亮燈漲停，彩晶漲逾8%，友達漲逾7.96%；網通族群續強，盛達漲逾9%，訊舟漲逾7%，東訊、譁裕漲逾4%，昇達科漲逾3%；ABF載板三雄強勢，南電漲逾4%，景碩、欣興漲逾2%；蘋果概念股的均豪、萬潤、群創異軍突起，強攻漲停板，GIS-KY漲逾9%，燿華漲逾8%；第三代半導體概念股超夯，嘉晶、精材漲逾4%、漢磊、太極漲逾3%、富采漲逾2%。