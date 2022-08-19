韓星來台沒隔離不能表演！BTS師弟TXT宣布取消台灣演出
全球疫情漸漸解封，韓星海外巡迴演出陸續重啟，BTS師弟TOMORROW X TOGETHER（TXT）7月宣布將於10月19日在南港展覽館開唱，今（19日）官方表示，藝人與台灣最新防疫政策有牴觸，決定取消台灣演出。
台灣主辦單位表示：「因台灣疫情指揮中心的最新防疫規定與藝人行程有所抵觸， 經紀公司與主辦單位長時間研議之後， 最終不得已取消台北場演出。感謝台灣粉絲們對TOMORROW X TOGETHER與Applewood演出的關心， 待台灣疫情狀況和緩之後， 我們期待將來能為台灣觀眾帶來更圓滿的演出。謝謝！」
台灣目前入境防疫政策為3+4，TXT台灣的演出時間為10月19日，但他們16日在馬尼拉有工作，假設他們自主隔離完3天，自主防疫期間要從事表演活動，主辦單位必須提出防疫計畫、專簽至指揮中心。
事實上，2NE1隊長CL日前宣布8月27日要來台參加「S2O Taiwan潑水音樂祭」，但她21日在東京有演出，若22日抵台，不符合台灣3+4防疫政策規定，27日其實不能上台，指揮中心發言人莊人祥18日也表示，還未收到該主辦單位的防疫計畫，CL屆時能否上台仍是未知數。
※【NOWnews 今日新聞
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