人物／笑臉部長的「說服」課題　解密王美花的執政歷程

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王美花是台大法律系出身，於1991年進入經濟部，在2020年高升部長之前，曾任中央標準局專利處副處長、經濟部智慧財產局單位組長、智慧財產局局長、經濟部常務次長，以及政務次長等。除了力基於經濟部系統外，也曾任行政院經貿談判辦公室副總談判代表、對外貿易發展協會副董事長。端看上述資歷，王美花雖非誤闖政治叢林的小白兔，但在部長職位中卻也稱不上是游刃有餘。
行政院自2020年6月19日宣布，經濟部長由具有法律智財專業、當時的政務次長王美花接掌，從此王美花展開蠟燭多頭燒的部長生活。在部長人事案發布時，當時的行政院發言人丁怡銘曾寄予厚望，他告訴大家，王美花是法律人，對於涉及產業許多法規調整有獨到想法跟見解，曾突破許多障礙解決棘手問題，順利完成公司法等重要法規的修訂，完善經營環境及健全法規，對國家整體未來經濟產業發展有重大貢獻。
然而，台灣的經濟部旗下包含台電、中油、台水、台糖等４家國營事業，加上近幾年適逢能源轉型，因此常有人開玩笑說，職位名稱雖是經濟部長，其實更像是能源部長，也難怪智財專業的王美花在能源方面的實質專業能力與政治判斷，常被各界拿來放大檢視。
王美花正式上任初期，立即面對萊豬開放、核四、藻蕉公投等問題，除此之外，細數台灣今年具爭議性話題，先有經濟成長保4破功、產業受困於疫情、停電跳電頻傳，後有2025年再生能源占比難達標、核能遇地方難關、調漲電價等，箭箭都插在王美花背上。
經濟部如同一個龐大的機器，主管機關眾多，事業單位各有山頭，「經濟部長」無疑是個政治風險極高的官位，不僅業務龐雜、包山包海，還有各界多雙眼睛緊盯，不是期盼你破繭成蝶救台灣，就是等著你作繭自縛看笑話。
批評聲浪不斷 王美花高EQ行走政壇
王美花的部長生涯可謂如履薄冰，要說台灣除了總統蔡英文之外，哪一位政府官員長期處在風口浪尖上，若王美花位居第二，也大概沒人敢稱第一。王美花是內閣第三名女性首長，與丈夫顧立雄，可謂當今政府最有權勢地位的夫妻檔。然而，由於夫婿為國安會秘書長，王美花每每升官時，都會被外界放大檢視是以「靠夫」才得以走跳政壇。
民進黨立委林岱樺曾在質詢時，因王美花將軍售案技術轉移責任推給國防部而指責她「不內行丶不認真也不虛心」，更直指「這個部長太爛了，是行政院閣員待觀察名單」，甚至痛批王美花是「皇親國戚」三級跳速升經濟部長，當時站在質詢台上的王美花，表情雖略顯尷尬，卻一如往常的禮貌回應，由此可見，王美花的高EQ，絕對是伴她行走江湖的最大利器。
接手沈榮津 「能源議題」成首要任務
王美花從沈榮津手上接下經濟部長時，等同接下產業發展、能源轉型、促進投資等3大任務，其中「能源轉型」更是重中之重。立法院今年年初時，直指經濟部「2025年再生能源發電占比將低於兩成」的目標跳票，王美花以經濟快速成長帶動整體用電量，以及用電需求的分母變大為由回應，造成外界對於政府誠信失守的疑慮，地球公民基金會卻揭露，「用電成長加上再生能源發展不順」，才是能源目標跳票的真實原因。
王美花除了一肩扛下跳票的責任，還要背負節能、綠能做不到位的罵名，雖然經濟部在再生能源與節電規劃上，尚有諸多漏洞，但當初王美花在國民黨立委質詢時說「能源配比目標預估2026至2027可達標」，也算是勇氣可嘉。
提到能源轉型，歐洲議會於前陣子7月時投票通過歐盟提案，支持將天然氣及核能列為環境永續的「綠能」，使得產業界更加強烈呼籲經濟部重啟核電。王美花對此解釋過無數次，有無使用核能與電價無關，擁有核能的國家，電價甚至遠高於台灣，更多次強調「台灣並非躁進廢核」，而是遭遇核後端及地方合作等阻礙。
「停電、漲電」爭議 成王美花任期最大挑戰
僅管解釋核電重啟問題有多麼的讓王美花頭痛，但要說到她在任期最大的挑戰，絕對非「穩定供電」莫屬。蔡政府截至目前執政任內曾發生過4次大停電，其中3次發生於王美花任職經濟部長期間。今年「303全台大停電」更引來民怨大爆發，當時她不僅遭到在野黨官員圍剿，就連前總統陳水扁都認為王美花應該下台。
然而，在經濟部向行政院提呈「303停電事故檢討報告」後，行政院長蘇貞昌准許台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭，王美花最終卻被慰留，因而背負「不願承擔責任，甩鍋給基層」的罪名，甚至被委員諷刺「唯一不凋謝的花，是王美花」。
直至今日，她仍不斷被供電穩定問題纏身，各界諷刺台電供電事故原因五花八門，製造出「不缺電」的假象，同時停跳電事故卻頻傳。正當以為問題僅止於此的時候，王美花卻面臨國營事業嚴重虧損以及電價調漲決策。今年6月底，經濟部宣布將一口氣調漲企業用電大戶電價15%、住宅用電1001度以上調漲9%，企業怨氣連連，批評聲浪接踵而至。
說服企業、安撫民心 「笑臉部長」的未來課題
在面對能源價格高漲，台電、中油虧損之際，還要考慮到疫情對民生的衝擊、產業的發展以及用電大戶的反彈，看得出王美花參與最終決策時，已盡可能做出經濟部認知上最大的平衡，卻仍然被指責思慮不周、政策決議為人詬病等。好在王美花是政壇出了名的一好三高「好脾氣、高情商、高智慧、高抗壓」，總能在成為箭靶人物之際，還能笑臉迎人、意氣風發。
觀察王美花每每回應爭議時，相同的說法一提再提，卻換不到企業與民眾的理解。王美花要越過的檻數不勝數，許多能源、產業等問題非全由她定調，卻是全由她來承擔，未來在電力管理、能源轉型、2050年淨零碳排、企業購綠電等議題上，恐怕要面對的並非專業能力不足的問題，而是如何說服企業、安撫民心的課題。