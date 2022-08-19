私大缺額創新高　東海政治系教師籲廢勞作教育

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聲明表示，其中，「勞作教育」最為學生所詬病，教學單位做再多互動與努力，都不及學生間與外界負面印象的發酵，而不論學校將其轉型為「助學金制」、「學程學分制」抑或「展現大學社會責任與社區關懷制」，其實都遠不比「徹底廢除勞教」來得讓師生們有期待。
東海大學政治系教授邱師儀指出，今年招生缺額，全國私立傳統大學都受到衝擊，很多系整整少了一個班，在教職員薪水不變的情況下，學校將面臨相當大的財務缺口，私校應思考因應策略，像東海大學幾十年來秉持勞教精神，要求學生進行「勞作教育」，早期是教職員帶著學生一起來掃地，但隨著時代改變，「掃地」與品格教育之間的關聯，並無嚴肅的科學研究予以證明。
邱師儀表示，但東海大學仍為了「勞作教育」，甚至成立了勞作教育處，相當於在教務處、總務處、學務處外，再多一個勞教處，形成四權分立。而東海的學生一周要做4天、每天1小時的「勞作教育」，且是沒有學分的畢業門檻規定，學生被當成「免費勞工」，學校提前培養學生成為「社畜」！
邱師儀指出，東海政治系教師之所以連署聲明，就是關注到東海的招生被勞作教育汙名化，因為勞作教育現已成為高中生選填志願很重要的考量，不希望系所招生受校方要求的勞作教育而影響，呼籲東海校方立即全面的廢除勞作教育，不要再用其他調整方案塘塞，與其如此，不如將勞教精神設計在其他課程裡，更為受用。
對於少子化衝擊私校的解方。東海大學政治系教授沈有忠認為，少子化是結構性的問題，就應思考教育的結構性層面，包括台灣的大學數量過多，應設立退場機制，同時各校也須清楚自己的市場定位，也許一般型的大學，或各個科系都有的大學，不需要每縣市都有一個，也就是各校應思考自己的強項與亮點。
沈有忠提到，另外就是要擴大生源，台灣在本土生源不足的情況下，除了南向跟東南亞國家招生，也可以向日本、歐美等國招手。
他強調，應設立退場機制讓不適合、過多的大學有所節制，但他也提到其實有些學校體質不差，甚至辦學理念很好，但資源不足或地處中南部，而被北部不見得體質較好的學校所排擠。他說，這些問題若在少子化的情況下，沒有再進一步的去思考跟應對，未來要擔心的就是整個高教品質下降。
東海大學回應，「勞作教育」是東海大學創校以來就設立的制度，規定大一學生每學期必修「勞作教育」40小時，若不及格，在畢業前必須重修過關，否則無法畢業。校方非常重視校內師生的聲音，並已針對該制度進行檢討與研擬新的方案，感謝政治系提出相關建言，會重視並作為研擬規劃的意見。