蔣萬安823活動合體趙少康、郝龍斌　主打保國護民

台北市選戰開打，面對台北市副市長黃珊珊恐瓜分深藍票源，國民黨台北市長參選人蔣萬安特別選在對藍軍極具意義的823砲戰紀念日前夕舉辦升旗活動，與戰鬥藍趙少康、前台北市長郝龍斌出席，與深藍靠攏，活動更打出「保國護民」，對抗民進黨「抗中保台」意味濃。 我是廣告 請繼續往下閱讀 近日不少國民黨支持者喊出力挺同屬藍營背景的黃珊珊，讓蔣萬安陣營出現危機感，不少人建議，應該利用823抗戰到93軍人節這段期間，找回國民黨流失的基本盤。蔣萬安陣營考量8月23日是週二，因此在8月21日周日上午於萬華區崇仁花園社區，舉辦升旗典禮，並由總幹事林奕華邀請趙少康以及郝龍斌兩人出席，與正藍軍合體。蔣萬安這場活動更打出「保國護民」、「中華民國贏起來」口號，希望藉由823抗戰的紀念活動，來對抗民進黨「抗中保台」。前總統馬英九幾乎每年都會前往戰地金門，紀念823抗戰，今年馬英九在21日受金門縣政府邀請出席活動，在活動後，依然會到金門太武山忠烈祠，追悼在823砲戰中保衛中華民國犧牲的將士。蔣萬安反對數位中介服務法草案 籲停立法程序蔣萬安出新書 自爆考美國律師第一次落榜、曾被裁員擔心黃珊珊攻破深藍票倉？蔣萬安：傾聽民眾意見實際多了陳時中談都更 吳思瑤轟蔣萬安：只在臉書寫110字喊口號