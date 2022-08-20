「中介法」引熱議　高嘉瑜：民進黨對言論自由的堅持不變

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高嘉瑜昨日透過臉書貼出《自由時代》雜誌總編輯鄭南榕的照片，並指出「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，並引用台北市議員王世堅名言「over my dead body」，引發正反論戰。
對此，高嘉瑜今天上午受訪說，相信言論自由是民進黨堅持的價值和理念，最近網路上對於立法的爭議，絕對不是民進黨的本意，不過現在網路上確實有很多色情報復、詐騙、性私密影像的議題，需要優先被處理的，其他對於言論自由是另外一個層面的議題，在限縮相關言論的時候，就會涉及到關於內容審查是否會未審先判，還有所謂的數位平台如何納管、後續罰則等問題。
高嘉瑜坦言，現在的討論確實會引起很多不必要的揣測，目前行政院已經先行停止或者延期，草案可以再跟各方做討論。
至於過去民進黨的言論被翻出，高嘉瑜表示，目前民進黨的態度就是以言論自由為優先，這部分從鄭南榕當初在黨外時期所爭取到現在，民進黨對言論自由的堅持和理念不會改變，當然隨著歐盟或其他國家有數位法律相關規範，台灣確實也因應國際上的假訊息、國安議題等有相應處理，不過，各部會現在有相關法律，大家也會擔心是否在法律概念不明確前，有疊床架屋的疑慮，或者讓平台直接將使用者言論下架，恐侵犯言論自由。
高嘉瑜說， 政府應該思考如何說明、讓民眾了解草案內容，而不是只是做管制，「一昧的管制可能會引起更大的反彈跟反作用」。
另外，陳時中談到「數位中介服務法草案」也說，政府在進行相關管理措施，還是要因應基本精神與社會需要。NCC有些構想，所以提出修法，建議進行社會對話，「蘇院長認為可能尚未成熟，需要社會更多對話所以就暫緩，這是正確決定」。