民眾怎看首長重視教育？調查：滿意度70%的縣市僅占半數

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其他非六都之其他縣市，滿意度在70%以上的縣市包括新竹市、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。滿意度未達60%的縣市則有新竹縣、苗栗縣與彰化縣。
再來比較2022年與2020年，22縣市中僅4縣市民眾對首長重視教育的滿意度提高1%以上，7縣市民眾滿意度則降低1%以上。單看六都，民眾對市首長重視教育的滿意度提高1%以上的縣市有台中市、高雄市。滿意度降低1%以上的有桃園市、台南市。
至於非六都之其他縣市民眾對「縣市首長重視本縣市教育」滿意度，本島沒有提高1%以上的縣市；離島滿意度提高 1%以上的縣市有澎湖縣、金門縣。滿意度降低1%以上的縣市：基隆市、新竹市、南投縣、花蓮縣、連江縣。
而在教育施政四項指標中，民眾對「教育的特色」滿意度最高；以滿意度70%為分界點，其中台北市民眾滿意度為65.1%，其餘21縣市民眾的滿意度都在70%以上。
民眾對「教育的資源」滿意度最低，共有9縣市民眾滿意度未達70%，包括台北市、台中市、高雄市、基隆市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣。由民眾的角度看，這9個縣市在「校舍建築安全且教學設備完善」及「重視家長參與學校教育」兩方面的教育施政，尚待精進。