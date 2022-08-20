中職／賽前跟好友羅力相擁　伍鐸：他是一輩子摯友

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伍鐸說，他是昨天聽到別人告訴他，才知道羅力要退休這件事，他跟大家一樣也很驚訝，畢竟跟羅力幾乎每天都見的到，所以之前並沒有太珍惜跟他見面的時光，他也知道羅力家裡的小朋友已經在慢慢長大，羅力也正面臨抉擇的時間點，並表示無論羅力做出什麼決定，他都會為羅力感到開心。
伍鐸也很感謝羅力把他當成好朋友，並表示像羅力這樣拿下百勝、投了1500局，並曾獲得總冠軍的選手，已經沒有其他事情需要再證明自己了，伍鐸說如果自己也能達成像他這樣的成就，也會感到非常榮幸。
伍鐸也說，像羅力這樣不只在球場，私下也會相約吃飯、經常見面的朋友，突然就要分別，讓他感到非常不捨，並表示像羅力這樣的朋友，是他一輩子都想繼續交心下去的摯友。
關於「羅力條款」，現在年資接近7年的伍鐸可能就是下一位達成的外籍選手，伍鐸說他很喜歡中職的球迷、隊友以及球團，如果到時候他能夠達成這個殊榮，對他來說是非常榮幸的一件事。
但伍鐸對於「羅力條款」中，洋將需要達成一軍9年年資這點，他也提出不同的看法，他說他認為7年的時間是最剛好，9年的時間實在是太久，球團不用擔心把年限縮短球員就會容易達成，因為這樣反而有機會能吸引一些更有名氣的球員來台灣，對聯盟、球團、球迷都是件三贏的好事。