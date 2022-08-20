COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中職／賽前跟好友羅力相擁　伍鐸：他是一輩子摯友

▲將引退的富邦洋投羅力(右)與好友味全洋投伍鐸(左)今天賽前聊天(圖/記者簡名杉攝)
▲將引退的富邦洋投羅力(右)與好友味全洋投伍鐸(左)今天賽前聊天(圖/記者簡名杉攝)

記者簡名杉/台北報導

2022-08-20 17:23:14

富邦悍將洋投羅力，今天中午在新莊棒球場的記者會中宣布即將引退，下午馬不停蹄趕到天母球場，加入球隊踢館味全龍，雖然今天不會出賽，但賽前還是跟好友伍鐸相擁，並交換一些心裡的話。

我是廣告 請繼續往下閱讀

伍鐸說，他是昨天聽到別人告訴他，才知道羅力要退休這件事，他跟大家一樣也很驚訝，畢竟跟羅力幾乎每天都見的到，所以之前並沒有太珍惜跟他見面的時光，他也知道羅力家裡的小朋友已經在慢慢長大，羅力也正面臨抉擇的時間點，並表示無論羅力做出什麼決定，他都會為羅力感到開心。


伍鐸也很感謝羅力把他當成好朋友，並表示像羅力這樣拿下百勝、投了1500局，並曾獲得總冠軍的選手，已經沒有其他事情需要再證明自己了，伍鐸說如果自己也能達成像他這樣的成就，也會感到非常榮幸。


伍鐸也說，像羅力這樣不只在球場，私下也會相約吃飯、經常見面的朋友，突然就要分別，讓他感到非常不捨，並表示像羅力這樣的朋友，是他一輩子都想繼續交心下去的摯友。


關於「羅力條款」，現在年資接近7年的伍鐸可能就是下一位達成的外籍選手，伍鐸說他很喜歡中職的球迷、隊友以及球團，如果到時候他能夠達成這個殊榮，對他來說是非常榮幸的一件事。


但伍鐸對於「羅力條款」中，洋將需要達成一軍9年年資這點，他也提出不同的看法，他說他認為7年的時間是最剛好，9年的時間實在是太久，球團不用擔心把年限縮短球員就會容易達成，因為這樣反而有機會能吸引一些更有名氣的球員來台灣，對聯盟、球團、球迷都是件三贏的好事。

中職／中職生涯最難忘時刻　羅力：新竹球場奪百勝

中職／羅力怎麼看「羅力條款」　坦言年限太長

中職／羅力宣布退休！強調絕對沒有不開心

中職／終於盼到隊友支援　范米特：這是很棒的夜晚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀