《綜藝3國智》證實收攤！粉絲錯愕灌臉書：納豆還沒回來
台灣綜藝實境節目《綜藝3國智》播出至今長達6年，沒想到台視今（20）日卻證實停播的消息。結果讓忠實觀眾相當錯愕，甚至無法接受，紛紛跑到官方臉書粉專留言，更有人失望感嘆「納豆還沒回來，為什麼要停播？」。
從2016年開播至今的《綜藝3國智》，靠著主持人互相調侃、嘴砲的真實互動，以及具有創意的遊戲企劃，成功吸引無數的觀眾朋友，並帶給大家歡樂紓壓的氣氛，不僅收視率穩定，節目主持陣容，包含納豆、王少偉、李易、花花、張立東，威廉，瑪麗、花花、鯰魚哥、風田、哈孝遠、黃豪平，以及近期才加入的大元，人氣也都越來越紅，怎料，今日卻傳出要收攤的消息。
對此，台灣電視公司也證實此事，並表示《綜藝3國智》之後會轉型調整，預計在9/24播出最後一集，不過，也有傳出將由好看娛樂製作的節目《嗨！營業中》接檔，台視則回應，「後續都在規劃中」。
而最受關注的是，過去曾因為腦中風住院的主持人納豆，雖然目前積極復健中，期間製作單位也多次喊話，永遠等他歸隊，卻沒想到再也等不到納豆回歸錄影的那天，也就意味著納豆只能默默地向觀眾道別。
而相關消息曝光後，許多忠實觀眾和粉絲也湧入《綜藝3國智》的最新貼文表達不捨，「不～納豆還沒回來，為什麼要停播？星期六沒有電視可看了」、「不要停播啦！每週末就在期待看三國智，還想要等納豆回來」、「都不用抽籤了，通通都失業！囧！週六精神糧食沒了！」「永遠愛三國！一起荒唐了六年」、「好笑又舒壓的節目為什麼要停？不能理解」、「每週的精神糧食就這樣沒了」。（編輯：詹鎰睿）