孕期未滿三個月不能說？　專家點出：應該儘早公開懷孕的3大原因

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在新時代的今天，「孕期未滿三個月不可公開」的禁忌，在許多婆婆媽媽的口耳相傳下，變成一種傳統的民俗禁忌。然而現代醫學專家表示，懷孕未滿三個月不可公佈喜訊，是因為女性懷孕前三個月胎像不穩定，若將喜訊公之於眾，後來卻不幸流產，徒增彼此的尷尬與傷感，因此才有「喜事不要太早說」的禁忌。
什麽時候才可以宣佈懷孕？根據外媒BellyBelly報導，在1970年代，產科超聲波被首次運用於篩查測試，以識別患有唐氏綜合症、心臟缺陷等染色體疾病風險較高的嬰兒。超聲波診斷一般在懷孕11至14週之間進行，以確保準確性。因此許多女性對懷孕消息三緘其口，直至得到超聲波掃描結果，才分享懷孕的喜訊。
關於流產的禁忌流產的風險，成為女性另一個社會禁忌。據統計，全球有高達25%的早孕以流產告終。成功檢測到胎兒心跳後，流產的風險會隨之降低，懷孕6週的流產風險是9.4%，而懷孕10週後，流產風險驟降至0.7%。因此孕媽會選擇在懷孕12週、胎象穩定後才選擇對外公開。
▲ 許多孕媽選擇等胎象穩定才對外公佈喜訊。（示意圖／Pixabay）
應該儘早公開懷孕的3大原因一、防治孕早期憂鬱症
懷孕的前12週對女性是一種挑戰，這時身體正經歷快速變化，會出現乳房酸痛、情緒波動、厭惡食物、渴望特定的食物，甚至全天候的孕吐。這些症狀可能導致女性陷入憂鬱，需要身邊親友多加關懷。
二、婆婆媽媽等長輩的經驗灌輸
一般女性從知道自己懷孕的那一刻起，就會想辦法了解產前護理、分娩以及新生兒照料等知識。若身邊的長輩知道你懷孕，就能給你所需的支持和鼓勵，並在育兒過程中分享經驗，讓你不再徬徨。
三、獲得心理上的支持
女性對提前宣布懷孕的最大恐懼是，萬一流產了無法面對親戚朋友。即使真的不幸流產，她們也選擇隱瞞痛苦。但家人和朋友的同理，在此時非常重要，停止孤立自己，接受旁人的善意，可最大程度地緩解失去寶寶的痛苦。
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