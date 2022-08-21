台股狹幅震盪！挑戰五日線失利　周線連七紅

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在市場關注的半導體領域，安聯投信台股團隊認為，現階段仍然看到持續的訂單下修，不過相較6月的大幅度調整，其下修幅度有縮小現象，目前相信市場已經適度反映需求量的下修，接下來必須密切觀察的是產品單價是否會因為庫存調整，還有受終端需求疲弱而有所下修的壓力。
安聯投信台股團隊提到，整體而言，第三季許多公司交出"better-than-feared"的成績，使得股價有小幅反彈，然而在庫存調整/訂單下修還在進行的狀況下，相關主題仍將以區間震盪。
除此之外，亞洲的半導體廠商已經開始調控庫存，但歐美廠商是否會在接下來跟進下修，則是主要觀察重點，關注方向上包括相關廠商的庫存水準、終端需求的變化作提早的判斷。
展望後市，安聯投信台股團隊預估，隨著市場目光轉向基本面，儘管未來仍有面臨庫存調整等壓力，但若是第三、四季，以及明年仍有望繳出一定成長幅度的企業，則仍值得伺機布局。
安聯投信台股團隊分享，在這種環境下，預期個股表述、表現分化的情勢明顯，因此佈局上包括市占率增加、滲透率提升、規格提升的族，如IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器及高速傳輸等，仍是首選。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。