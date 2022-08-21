中介法NCC臨時喊卡「沒強推」 黃珊珊：適可而止是對的
國家通訊傳播委員會（NCC）日前提出《數位中介法》草案，並將召開公聽會推動相關立法程序，也引發社會各界議論。由於各方反對聲浪不斷，也讓NCC今（21）日上午發表聲明，澄清草案只是初版，且並無「強推」意圖。對此台北市副市長黃珊珊今日下午也回應，直言「NCC適可而止是對的」。
黃珊珊今日下午於台北流行音樂中心的卡夫卡音樂餐廳，舉辦自己於南港區的新書簽書會。在接受媒體訪問時，被問到今日回到南港舉辦簽書會，是否有回家的感覺？對此黃珊珊也表示，自己在內湖南港區當了21年的市議員，這裡就像是她的娘家一樣。黃珊珊也強調，北流是台北市政府的重要政績，未來也希望能夠提供音樂創作者以及民眾，一個新的育成中心與表演中心。
而現場記者詢問，NCC日前提出《數位中介法》草案，引發社會各界反彈，而NCC今日上午也隨即發表聲明，表示「沒有要強推」。對此黃珊珊回應，適可而止是對的，本來公共政策就要經過大家討論，而NCC聽過大家的意見以後，把法案推動給停下來，「這也是一個正常、正確的決定。」黃珊珊直言，未來政府要提出草案、進行公聽會之前，就要更加審慎。
對於民進黨立委質疑，過去民眾黨也曾經推動類似法案，但面對執政黨提出時卻加以撻伐？對此黃珊珊則強調，立法精神大家都支持，但還是要看法案的具體內容是什麼，「NCC提的那個內容是不可思議的，是民主國家言論自由絕不可能接受的條件。」黃珊珊說，絕對不是別人提過這樣的倡議，就等於你可以推動這樣的法案。