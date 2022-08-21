王瞳師妹忍淚上工！聽到艾成墜樓「心情很複雜」

謝京穎今（21）日擔任彩妝品牌一日店長，同門師兄艾成墜樓殞落，謝京穎坦言第一時間以為是假消息，當時在高雄出席時尚活動的她，還一直問旁人是不是真的，最後強忍著淚水上台走秀，直到工作結束才在高鐵上落淚，她說心情很複雜，自己很難過，更何況是艾成的老婆王瞳以及家人，希望他們可以好好保重，大家也給他們多一點空間跟時間去平復傷痛。
謝京穎最後一次見艾成是5月，她和艾成訂了肉粽，還沒付錢艾成就送貨到家裡，謝京穎回憶起艾成樂於分享的性格，連聲說「超可愛」，兩人多次上綜藝節目，謝京穎眼眶泛淚：「他私底下會照顧我，在這行有機會大家就要表現，可是他會把機會讓給後輩。」
她和王瞳一起拍過《大時代》，被問到王瞳現況？謝京穎說：「我不敢傳訊息給她，文字訊息一直進來，對她來說也是很大的壓力，這時候應該要給她時間跟空間，見面再關心她。」24日是艾成的追思會，謝京穎說，「那天工作剛好卡到，可以趕一定會趕過去。」
謝京穎7月情變上班族男友，兩人交往3年，因為謝京穎想全力衝刺工作，沒辦法兼顧感情，與男友和平分手，退回朋友關係，「他也很祝福我，常常會說加油，未來會越來越好的。」謝京穎也分享每當心情低潮，就靠爬山解悶，蘇晏霈、賴芊合、紅毛都是她的山友。