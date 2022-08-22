余苑綺遺言自責「女兒不孝」　余天夫婦看影片淚崩

資深藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺，昨（21）日於台北榮總病逝，年僅39歲，遺留下一雙兒女，令親友相當悲痛。與病魔搏鬥期間，她2020年曾在一場抗癌分享會上，公開唸出寫好的遺書，向媽媽李亞萍表達感謝，當下母女抱頭痛哭。在臨終病危時，余苑綺也趁著意識清醒，趕緊請護士替她錄下遺言，把告別的話轉告父母，令家人心疼不捨。
向來照顧藝人不遺餘力的資深女星紀寶如，也是余天的弟媳，她在余苑綺過世時前往醫院陪伴余天夫婦，並護送余苑綺大體至殯儀館，協助處理後事。身為長輩的她，接受媒體訪問時，誇讚余苑綺從小就很貼心，即使罹癌身體不適，仍會細心替人著想。
余天日前受訪時，透露女兒意識時而清醒、時而昏迷，一度向爸爸比手勢說「讓我走」，也堅強說過「不會那麼容易死」，要再努力拚看看，最後幾天不太能說話，她仍強忍病痛趁清醒之際，麻煩護士幫忙錄製遺言，再轉交給余天與李亞萍。余天夫妻在影片看到余苑綺自責「女兒不孝」時，忍不住痛哭失聲。
而余苑綺離世前最不捨的，還有一雙兒女，她在影片裡說道：「自己會到天上，但也很不孝，很遺憾沒辦法陪孩子長大，也會在天上看著媽媽」，掛心父母白髮人送黑髮人，心情承受不住，讓紀寶如直呼：「天下父母心，說放手真的太難！」