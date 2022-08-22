富邦人壽攜手學界扎根ESG　首度頒發「永續發展論文獎」

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全台61校參與投稿踴躍 首度頒永續發展論文獎
今年投稿件數高達667件，共吸引61所大專院校師生投入競爭相當激烈，入圍決審比率約12%，從眾多投稿論文中評選出10名特優、10名優等、56名佳作、9名最佳實務應用以及3名永續發展論文。
管科會理事長陳振遠表示，ESG不只是企業的經營課題，也是學術研究的重要方向，年輕世代必須從管理策略層面切入，貼近產業實務，才能在理論架構上提出問題解決之道，成為企業未來不可或缺的永續人才。
身為國民品牌，富邦人壽長期關注人才養成與重視研究能量，藉由一年一度的「富邦人壽管理博碩士論文獎」與年輕一輩進行互動、交流，並深信年輕的世代為驅動現今社會的正向能量，期許青年學子透過提升管理知能、符合產業需求能力，以因應變化萬千的未來，實現自身職涯夢想。
富邦人壽總經理陳俊伴表示，期待新設置的「永續發展論文獎」，能促進學界繼續加大研究，與產業實務共同推進，持續拓展管理學領域更廣泛之應用，使ESG因素與企業經營和策略管理相互整合，進而影響市場推動產業永續。
富邦人壽執行副總陳世岳與會致詞時，分享今年富邦人壽提出全新企業永續主張「Stay Young」，並肯定師生投入ESG學術研究與成果，知識力量無限，更是Stay Young的關鍵所在，成就自己的同時，也能帶動產業發展，影響力足以讓產業、讓台灣更Young！
永續發展論文成果揭密 攜手大專院校實踐永續
ESG已是全球顯學，各大企業紛紛投入，實務界能從中獲得哪些借鏡？國立臺北大學金融與合作經營學系陳雨晴《探討ESG評級分岐與公司盈餘管理之關聯性》發現ESG具有財務透明效果，並提醒ESG評等分歧將誤導利益相關者做出錯誤的判斷；國立成功大學會計學系羅莉雅《企業入選永續指數之市場反應：以台灣為例》發現，企業若出具之永續報告書業經外部認證或進行氣候相關財務揭露者，會有更為正面的市場反應。
另一方面，ESG推動「淨零碳排」為全球浪潮，國立東華大學國際企業學系林翰杰《企業碳揭露與碳績效之研究》發現，碳揭露與碳績效間為顯著負向關係，但對碳減量則有顯著正向關係，並提醒企業在碳揭露時，可以多考慮不同利害關係人的需求，藉以制定公司的減碳策略。
會中除了頒發多個獎項外，也特別邀請天下雜誌學習事業群總經理劉鳳珍和在場的同學進行分享；未來「富邦人壽管理碩士論文獎」將持續為台灣拔擢優秀管理人才，提升相關產業與管理學研究水平，繼續秉持人才培育的核心發展理念，鼓勵產學交流，培養年輕世代職場正能量。