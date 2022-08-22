明年全中運在新竹縣 投入1億餘元整建各競賽場館

112年新竹縣將迎來規模最大全國綜合性運動賽會，迎接來自全國超過2萬名的選手，為提供優質的競賽環境與體驗，新竹縣政府獲體育署補助1億餘元經費，整建各競賽場館，包含改善大型場館，如新竹縣體育場、體育館、游泳館及各縣轄學校場館等，以提供符合國際賽事合格、完善的場地，讓參賽選手盡情發揮實力。
新竹縣長楊文科表示，新竹縣睽違47年再次舉辦全中運，將舉辦20項必辦賽事項目及1項選辦賽事項目，縣府將全力以赴辦籌備、規劃、辦理，並爭取中央補助，全面性提升各競賽場館軟硬體設施，提供參賽選手和教練最完善的競賽品質和空間，將新竹縣的熱情與活力送給參加112全中運的每一位人員，看到新竹縣的客庄之美、原民特色、獨特人文風采。
新竹縣政府教育局表示，為迎接全中運，本次修繕計畫包含改善縣立體育場、體育館及游泳館，進行整體性規劃來整建及改善各競賽場館，使場館符合競賽場館的標準規範，提供安全良好且符合規範之競賽場地空間，讓來自全國運動員們盡情發揮，其中針對各縣轄學校場館獲核定5,812萬元經費，主要改善7校學校體育館或活動中心等場館。
本次獲核定補助5,812萬元改善經費的7所學校，包含湖口高中、新埔國中、竹北國中、新湖國中、自強國中、新豐國小、竹北國小等共7所學校，改善經費由中央補助7成，地方自籌3成，教育部補助4,068萬餘元，縣府配合款1,743萬餘元。