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殺警嫌逃獄一週未公布！網怒「法務部睡著了」：害死2警

▲台南殺警案兇嫌林信吾於新竹落網，而他15日才從明德外役監逃獄。（圖／翻攝畫面）
▲台南殺警案兇嫌林信吾於新竹落網，而他15日才從明德外役監逃獄。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-08-23 10:56:06

台南市2名警員英勇殉職，警方於今（23）日清晨逮捕嫌犯林信吾。據了解，40多歲的林信吾15日才從明德外役監逃獄，但法務部卻沒提早公布逃獄名單，讓網友怒轟是單位疏失釀成殺警悲劇。

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▲台南殺警案兇嫌林信吾於今（23）日凌晨4時36分在新竹客運落網。（圖／翻攝記者爆料網）
▲台南殺警案兇嫌林信吾於今（23）日凌晨4時36分在新竹客運落網。（圖／翻攝記者爆料網）
根據網友於《PTT》發文「死刑不執行，逃獄不公布，法務部要幹嘛？」提到嫌犯林信吾於上週一從明德外役監逃獄，若是法務部有提早公佈逃獄名單，也許可以防止悲劇發生，怒轟「法務部整個睡著了嗎？死刑也不執行，逃獄也不公布，整個法務部過太爽了嗎？這兩年發生的事情越來越扯」

貼文一出，網友們也相當憤怒，「在台灣逃獄這件事本身就很扯了，逃獄還不公布這真的是扯到匪夷所思了」、「這真的算嚴重瀆職了吧」、「台灣部門現在流行不公布」、「唉….一連串的錯誤」、「政府部門通通失衡，一天到晚忙選舉」、「台灣司法已經失信於民，搞這齣真的完蛋」。

據悉，外役監從2019年至2021年間，就有12名受刑人逃獄；若是從2011開始計算至2021年間，逃獄人數更是高達39人，而當時法務部矯正屬也未對外公佈名單，隱匿還有3名受刑人逃獄在外的消息，直到2022年法務部才指示刑事局，將3名逃犯列為「重要緊急查緝專案」的追緝對象。（編輯：鍾怡婷）

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