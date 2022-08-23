殺警兇嫌竟是「未見報監獄逃犯」！網怒質疑：不敢公布？

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而真正的兇嫌「林信吾」則是在今（23）日凌晨4時36分左右於新竹被逮補，他的名字正式曝光後，民眾才知他原來是外役監逃犯，也在網路上掀起熱議。
就有網友將嫌犯落網的新聞轉貼到臉書社團《爆廢公社》，表示「殺2警嫌犯新竹落網，終於阿，不是姓陳，姓林。凶嫌林信吾落網，竟是明德外役監逃犯」，有人對警方快速破案給肯定，「各單位鬆口氣了」、「有震怒有差」、「警察辛苦了」、「嚇到通緝犯自己投案也是一招，真是一舉兩得」；但也有網友認為，「應該沒抓錯吧？」「搞的我好亂」、「怎麼睡一覺起來，兇手都改姓了」。
而針對警方一開始鎖定對象錯誤，也有不少人笑稱兩名「陳姓通緝犯」太衰，「陳：我這輩子最雖的應該不是被通緝，而是莫名被冠上殺警嫌疑」、「太衰了」；但也有人認為警方是要聲東擊西，「聲東擊西欲擒故縱再來個甕中捉鱉」、「這叫聲東擊西」、「這應該是煙霧彈策略，讓真兇誤以為自己還沒被盯上」。
還有網友發現，林信吾一周前逃獄，卻完全搜不到相關新聞，質疑「監獄有人犯逃逸，竟然沒公布大家知道，可避免憾事發生，監獄要負責」、「外役監有逃犯這消息也封存30年算了」、「多少事被蒙在鼓裡」、「監獄不用負責？誰放他出來的？監獄有這麼好逃脫？」「居然是逃犯唉！怎麼都沒有相關通告，難道是壓下來了」、「只有我不知道這陣子有監獄逃犯嗎」、「監獄沒講，誰知道？這次要幹矯正署」、「還有多少監獄逃犯被壓下來不敢公布報導的」、「好狂喔，有逃犯都沒公佈的喔」。（編輯：郭佩蓉）