台南2警殉職「徐國勇喊大膽用槍」！醫11字點破無奈真相
台南警察凃明誠、曹瑞傑昨（22）日執勤時遭殺害殉職，配槍和24發子彈也被歹徒搶走。而兇嫌林信吾在今（23）日凌晨落網。而當時消息一出，內政部長徐國勇也喊出「若有反抗就大膽使用槍械，絕不客氣」，但胸腔科醫師蘇一峰就表示，「開槍上法院，不開槍去醫院」，短短11字，點破無奈真相，也道盡台灣警察心中的痛。
醫師蘇一峰昨（22）日在臉書發文，表示徐國勇說「若有反抗，就大膽使用槍械，絕不客氣」，就像是醫師會聽到「若有需要，檢查藥品都可以開，健保給付」，但這些事情的重點都是在「事後算帳」，「開槍之後有一定機率上法庭，開藥之後有一定比例被賴賬」。
蘇一峰也說「可憐的警察同仁，拔槍的時候，先想的是報告要怎麼寫，上法院要怎麼解釋，默哀。破案沒什麼獎金，卻要拿命去拼，開槍上法院，不開槍去醫院」。
貼文一出，網友對2位遇害員警感到不捨，「唉，心都碎了」、「說不開槍上醫院算客氣了。唉唉….不開直接上天了…」、「可悲可泣的台灣，正義何時可伸張」、「台灣警察實在太可憐了，國外哪還等得到對方靠過來」。
也有網友認為蘇一峰一語道破關鍵，「畫到重點了」、「每次喊一喊，然後下次遇到一樣怪警察」、「一針見血，一語道破」、「為何不開槍？因為開槍後，法官：為何不奪刀？」「蘇醫師說的中肯」、「制度殺人」、「我是警眷，蘇醫師說得200%正確」、「認同」、「蘇醫師真的很懂，基層第一線的辛酸」。（編輯：郭佩蓉）