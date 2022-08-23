悠遊國旅自由行補助使用逾7成 9／8為活動最後一天
自由行旅客住宿優惠折抵開始倒數！悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動自7月15日上路後，民眾使用熱度高，今（23）日亮起優惠房間數使用超過7成的「紅燈」，交通部觀光局隨即宣布，9月8日為優惠活動最後一天，請民眾把握最後機會。
觀光局表示，悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動採先住宿先折抵，預算用罄即提早結束，在活動網頁上以「紅、黃、綠」燈號顯示優惠房間數使用情形供民眾參考，8月15日亮起優惠房間數使用過半的「黃燈」、今天則亮起優惠房間數使用超過7成的「紅燈」。
觀光局以民眾使用的熱度估算，9月8日可補助的優惠房間數將使用完畢，提醒民眾，若打算配合優惠活動截止日，調整出遊計畫、取消訂房，請與旅宿業者依個別旅客訂房定型化契約的規定辦理。
觀光局提到，本次「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」除民眾反應熱烈外，旅宿業者參與也相當踴躍，達9,800餘家，超過前年安心旅遊的9,500家。
觀光局表示，悠遊國旅振興方案團體旅遊優惠方案及觀光遊樂業入園優惠仍持續進行中，歡迎民眾參團出遊或至遊樂園享入園優惠，詳情可至交通部觀光局行政資訊網-業務資訊-觀光推廣-悠遊國旅補助專區查詢。