特企／「實用」又「智能」！15款好用看盤APP大盤點

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短沖的交易者，熱愛在每日殺進殺出，需要很「即時」的產業情報、行情變化通知。這款APP利用AI系統搜尋股票。透過智能化數據統整，把複雜的資訊簡化，「碼錶」及「電池」將數據指標視覺化，方便用戶進行判斷及掃股選擇標的。
2.金融怪傑
擁有台灣金融界「老先覺」稱號的「阿魯米」團隊所開發的「金融怪傑APP」，以交易高手的角度提出以量能變化的特別的設計，如：量能寶、閃電狼等功能，加上特別有的「資金流」計算，協助盤中、盤後掌握市場多空跡象，讓上班族能掌握波段飆股提前佈局。
3.台股時光機
這款APP覆盤功能透過智能系統的回放，可減少股市小白在市場上虧損的壓力。「王者之路」功能，安排50關卡，讓您透過交易練習，掌握股市交易中獲利的關鍵時機。
4.短沖戰神
app的作者團隊「楊雲翔」本身善於程式交易，也是券商程式交易冠軍常客。這款智能APP，有別於傳統的SMA，是透過以EMA 的上穿、站上或突破等策略，程式化把過去成功和失敗的交易邏輯加以整合，再透過程式化精細的統計，協助投資人達到系統化且更穩定的收益。
5.關鍵黃金k
採用AI即時盤中運算，推出獨門「電網中值」，中值是指每支股票在一段時間的強弱表現，取其平均值，若今天的30分K 或是5分K 具有「超越平常表現」時，代表這支股標在短期或今日將有很明顯的多空表現，用以抓到飆股。
6.籌碼四分衛
採用以「法人籌碼」為第一濾網，再配上盤中的「價量變化」組成盤中股池，這款app鎖定「當沖」及「隔日沖」用戶，並把盤中交易時段分為「上下」二個球場，因為時段會影響交易標的選擇，並提供依價格高低來分類，方便使用者可以快速選擇想要交易的標的。
7.飆股基因
這款app的設計理念採用「財報動能」的核心，再配上「簡單的中長線技術指標」，以彼得林區的價值動能為核心，提供8大策略包括：「成長」、「價值」、「葛林布雷」、「地板」、「龍多」、「危機入市」、「資本支出」、「鹹魚翻身」等含括「價值型」、「成長型」或是「穩健型」，的選股策略。
8.台股價值站
是款以巴菲特評價模型為主的APP，結合選股、評價、掃雷三功能，透過法人級架構搭配個人化的設定，節省過往投資人搜集、計算財務指標的時間，方便投資人自行選擇價值投資標的。
9.自由女神
知名主持人邱沁宜投資心法集成APP，透過「三輪車價值選股法」並給出推薦值，整合財報EPS、營收、殖利率及產業體質快速查看，讓投資資訊輕鬆易讀。
10.股怪教授
法人機構出身的謝晨彥博士，人稱「股怪教授」推出業界獨創「燒杯選股」、「培養皿選股」，結合「技術面」、「財報面」及「籌碼面」三面濾網。裡面的教授紅、綠頭設計讓使用者可以很快看出這支股票的波段動能。
11.投資先生
提供陸股、港股、美股、權證、證券及國內外期貨、選擇權等多元的下單選擇，圖像化的「買賣信號晴雨圖」及盤後財經資訊，也可將新聞個股資訊一鍵分享至社群好友圈。
12.三竹智選股
由老牌看盤軟體三竹資訊公司APP具備市場主要「技術面指標」及「投資大師精選策略」，自訂選股條件、組合方便投資人篩選出最適合的投資標的。
13.股票快選
運用技術分析條件，快速挑出適合投資人的各股。「AI智慧選股」可跨條件選股，一次設定多重條件，一層層篩出目標，並診斷投資人持股庫存。
14.群益智選贏家
九大功能六大指標特色，「模組/策略選股」透過APP內勾選想要的策略，系統自動幫您選擇符合條件的標的。
15.XQ全球贏家
提供財經資訊包含台灣、中國、香港、美國、日本、韓國等世界各國資訊。18種分類，超過300種選股條件，結合選股、研究、交易功能於一身。