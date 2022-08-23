數位中介法引發寒蟬效應？學者：應限縮政府擴權可能性

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若數位中介服務法上路，規管平台須遵守8大基本義務，包含資訊揭露、指定代理人、公告服務使用條款、透明度報告、資料調取、資訊限制令、緊急資訊限制令、登載義務，以促進網路環境正向運作。
此次最具爭議的是法案第17至20條，網路平台以後要依照行政機關所為的行政處分，提供特定使用者資料；若主管機關認為平台上的資訊為「謠言」或為「不實消息」，且違反法律規定者，能向法院聲請「資訊限制令」，將相關言論下架、暫停或終止特定使用者帳戶等，在法院裁定前，主機關也有權對其認為是謠言或不實消息且違法的內容，要求業者對該資訊「加註警示」；規定法院應設置專責窗口受理「緊急資訊限制令」的聲請，並應於48小時內裁定。
海洋大學海洋法律與政策學院副教授、台灣法律科技協會理事長江雅綺指出，該草案部分內容參考歐盟的數位服務法（DSA），歐盟精神是基於平台課責，要求數位平台有一定自律機制、提高透明度、保障使用者權利等，使用者看到違法內容可以有更友善的檢舉介面與機制，同時業者也要有所回應跟處理。
江雅綺提到，肯定「數位中介服務法」草案中對平台課責、促使大型線上平台運作透明化、使用者保護等精神，但另一部分著重如何處理違法訊息等的程序，包括現行法律就能做的部分，草案把相關程序明確化，但要求法院在48小時內做出裁定，得思考法院人力夠嗎？有辦法快速判斷資訊為非法訊息嗎？以及後續是否有救濟機制可運用。
至於「加註警示」，她認為，行政機關可以在法院裁定前要求業者「加註警示」，這是大眾最有疑慮的部分，擔憂資訊、內容對行政機關不利時，可能被視為不法或不當內容處理，而且業者若不配合就會被處罰。
江雅綺說，若以實際運作來看，台灣許多中小型數位服務業者、業務內容都很不同，宜針對其服務內容、業者規模的不同，就法律義務與責任，有更細膩的分類，否則恐傷及數位經濟生態。
周韻采指出，歐盟對平台的管理，著重使用者保護、個人資料使用、平台營運揭露等，對於大型平台業者課以更高義務，要求開放資料庫，允許使用者選擇演算法的推播，甚至可以拒絕某些個人特徵進行廣告推播，規範平台在商業上的運作，以避免使用者權益受侵害，這部分在「數位中介服務法」談的反而不多。
周韻采說，「數位中介服務法」比較好的部分是，保障使用者的權利救濟管道，當內容被下架、帳號停權等，有申訴管道，草案訂定線上平台服務提供者應建立內部異議機制，及擇定爭議處理機構。
至於草案戕害言論自由爭議，周韻采表示，現行的刑事訴訟法、社違法都已經對業者有限制，若內容有違法，業者必須要下架，受爭議處在於行政機關能聲請「資訊限制令」，要求平台業者一定要針對內容作處置，如延遲推播、下架、帳號停權等，且能要求業者「加註警示」，形同給了政府某種程度的「尚方寶劍」，是否批評政府的言論就是「有害言論」、對政府不利的就是假新聞？
周韻采說，且法院核發「資訊限制令」，可能只是形式上的程序，非實質審查，質疑法院可能尊重行政機關，濫發「資訊限制令」，形成網路獵巫、政府雇用小編去搜尋不利己訊息，漸漸使用者知道某些言論會被標示或下架，就不貼文、不轉傳了，引發寒蟬效應。
她認為，每個網路社群都需要公約，規範違法言論，但應鼓勵業者自律，給予使用者指南，平台業者僅能處理違法言論，不該管理個人意見與評論。建議草案應大大限縮法院核發「資訊限制令」的權限，以列舉式法條，明定只有哪幾種狀況才能申請核發，以此限縮政府濫權或擴權、保障言論自由。
此外，也必須引用國家賠償的精神入法，一旦之後發現是政府誤植而非假新聞，要有當事人的損害賠償制度，包括通報的機關、通報的公務員都要負擔一定的賠償責任，才能避免公務員濫權。
另外，目前Dcard、YouTube、臉書已被NCC認定為線上平台服務提供者，需遵守8項基本義務、2項資訊儲存義務、及自身的7項義務；平台有效使用者達230萬以上，義務再增4項，如風險評估、風險管理、推薦系統、獨立稽核，若違反可一項一罰，處100萬至1000萬元，不改善可連續開罰，情節嚴重者，得命電信業者斷網。
周韻采認為，台灣市場較小，230萬門檻太低，應將受管制門檻拉高，避免規模小的業者或未盈利的平台遭到過多的管制負擔。