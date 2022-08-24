開拓樂齡旅遊新藍海！觀光局作東邀各界商市場對策

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智榮基金會董事長施振榮、奧沃市場趨勢顧問創辦人林宛瑩以「創造樂齡品牌經營關鍵」為題主講，提出「銀光經濟･多元共創」的概念，擬透過跨領域的資源共享與共創價值，創造「彩虹微笑曲線」，從遇見趨勢到推動產業、轉變的跨領域團隊。
慕舍酒店執行董事王劭仁主講「樂齡遊程創新與行銷」，以其專業經理人經歷、創辦榮獲米林指南肯定的慕舍酒店經驗，分享如何透過「創意 x 創新 x 創業」的三創思維，與行銷手法打造樂齡旅遊。
白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀主講「臺灣吸引國際樂齡觀光客三大理念」，她認為，台灣吸引國際樂齡觀光客，必須以在地文化的內涵，營造樂齡品牌特色，才能進一步走上國際舞臺。
觀光局副局長林信任致詞表示，台灣生活品質良好，疫情期間防疫得當，建置友善旅遊環境不遺餘力，非常歡迎全世界的樂齡族把「來台灣旅遊」當成快樂生活的良方。觀光局今年以「凰金時光」的樂齡觀光品牌新形象，精選適合推廣樂齡主題旅遊觀光元素，包含生態、文化、樂活等3大主題，並加值「國際魅力景區」，持續精進優化及整合行銷，不但讓國旅操作開拓出全新市場，待未來跨境旅遊開放後，也能提供給國際樂齡觀光客煥然一新的觀光面貌，開拓樂齡旅遊市場客源，創造樂齡旅遊經濟商機。