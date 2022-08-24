芬蘭總理再陷爭議　為女女官邸裸吻照致歉

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36歲的馬林（Sanna Marin）今天證實照片是在總理官邸拍攝，當時她剛參加完7月8日至10日舉行的音樂節。
馬林在赫爾辛基向媒體表示：「我認為這張照片有失體統，我為此道歉，不應該拍這樣的照片。」
馬林說，當時她與「友人」在官邸「共度良宵」和「泡三溫暖」。
這張照片最初是由前世界小姐芬蘭佳麗兼網紅薩卡（Sabina Sarkka）上傳到TikTok，她是照片中的其中一名女性。
芬蘭第一大報「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）今天刊登社論指出，馬林似乎沒有「控制好局面」，可能會有越來越多她私生活的照片和影片外流到大眾面前。
上週曝光的一段影片顯示，馬林與一群朋友和名人在派對中忘情熱舞，引發全球熱議。
有些人將影片中所聽到參與派對者的談話解讀為他們是在談論毒品，這在社群媒體上引發激烈爭論，並遭總理本人強烈否認。
馬林19日接受藥檢以「消除所有疑慮」。相關人員對馬林的尿液樣本進行藥物檢測，最終結果呈陰性。
馬林2019年以34歲的年輕之姿就任總理，先前也曾因在官邸辦派對而遭受抨擊。
2021年12月，有人揭發她在可能暴露於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）風險的情況下在外跳舞到凌晨，讓她持續受到批評。（實習編譯：許珈瑜/核稿：李佩珊）1110824