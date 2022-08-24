民宿線上旅展登場　平台業者公布8大民宿需求喜好

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業者表示，於線上旅展活動期間預定「活動民宿」使用APP結帳並輸入折扣碼「AYAPP90」，結帳再享9折優惠，最低出遊不用30元，訂購成功再領國際知名品牌-American Tourister 300元抵用金和有機保養品牌唯有機100元抵用金各一張。
業者強調，作為台灣本土最專業的訂房網，掌握全台最多的民宿房源，並且統計旅客的需求喜好，目前台灣旅客對於民宿最喜好的前8大需求為包棟、親子設施、海景/山景、烤肉、麻將、卡拉OK、泳池、寵物友善，針對上述8大喜好進行房源分類，旅客可以簡單明瞭的在平台中迅速找到自己想要的民宿選擇。
以親子民宿為例，平台特別推薦位於宜蘭的禾沐親子民宿 ，房內附設專屬親子溜滑梯、花蓮的吉美民宿則設有鞦韆兒童遊戲區。包棟民宿的部分則特別推薦台南安平夏木漱石，可容納10至24人包棟，館內可烤肉及煮食，附設麻將及娛樂影音設備。花蓮的喜悅民宿全館可容納12-18人，以Villa包棟海景聞名，館內設有電梯及大空間連結，帶給旅客嶄新的旅遊體驗。
線上旅展期間前300位成功下訂民宿者，平台再加碼送價值720元有機保養組，限量300份，領取方式將會於預定成功7個工作天內，以電子郵件形式填寫收件資訊。