COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

民宿線上旅展登場　平台業者公布8大民宿需求喜好

▲有線上訂房業者推出「暑期民宿線上旅展」，也公布台灣旅客最喜好的前8大需求。（圖／業者提供）
▲有線上訂房業者推出「暑期民宿線上旅展」，也公布台灣旅客最喜好的前8大需求。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-24 15:00:45

國旅補助告鑿倒數，但國旅市場依然火熱，有線上訂房業者推出「暑期民宿線上旅展」，精選親子、包棟、獨家房源等分類，帶給消費截然不同的出遊選擇，此外，也公布台灣旅客最喜好的前8大需求，除了山海景、親子設施外，烤肉、麻將、卡拉OK等也都榜上有名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞洲訂房網AsiaYo表示，平台不斷提供旅客們特色的旅宿房源，目前更有超過2300間全台各地民宿房宿，可說是全台最專業的民宿專家。為抓住暑期旅遊旺季的尾吧，平台現正推出暑期民宿線上旅展的活動，特別精選了親子、包棟、獨家房源、最新成立等不同主題的民宿分類，帶給旅客耳目一新的國旅住宿選擇。

業者表示，於線上旅展活動期間預定「活動民宿」使用APP結帳並輸入折扣碼「AYAPP90」，結帳再享9折優惠，最低出遊不用30元，訂購成功再領國際知名品牌-American Tourister 300元抵用金和有機保養品牌唯有機100元抵用金各一張。

▲
▲台灣旅客對於民宿最喜好的前8大需求為包棟、親子設施、海景/山景、烤肉、麻將、卡拉OK、泳池、寵物友善。（圖／業者提供）
業者強調，作為台灣本土最專業的訂房網，掌握全台最多的民宿房源，並且統計旅客的需求喜好，目前台灣旅客對於民宿最喜好的前8大需求為包棟、親子設施、海景/山景、烤肉、麻將、卡拉OK、泳池、寵物友善，針對上述8大喜好進行房源分類，旅客可以簡單明瞭的在平台中迅速找到自己想要的民宿選擇。

以親子民宿為例，平台特別推薦位於宜蘭的禾沐親子民宿 ，房內附設專屬親子溜滑梯、花蓮的吉美民宿則設有鞦韆兒童遊戲區。包棟民宿的部分則特別推薦台南安平夏木漱石，可容納10至24人包棟，館內可烤肉及煮食，附設麻將及娛樂影音設備。花蓮的喜悅民宿全館可容納12-18人，以Villa包棟海景聞名，館內設有電梯及大空間連結，帶給旅客嶄新的旅遊體驗。

線上旅展期間前300位成功下訂民宿者，平台再加碼送價值720元有機保養組，限量300份，領取方式將會於預定成功7個工作天內，以電子郵件形式填寫收件資訊。

開拓樂齡旅遊新藍海！觀光局作東邀各界商市場對策

中秋不加班大逆轉！台鐵工會：國定假日配合疏運

王國材將率團出席APEC　聚焦綠色永續復甦疫後觀光

用紅利點數就能出國　華航新增第三方電子支付

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀