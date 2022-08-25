疫情、少子化衝擊　陸專新生報到率創新低

網路媒體報導，兩岸局勢緊張加上少子化影響，今年陸軍專科學校新生報到率創史上最低，陸專6月底新生報到人數僅200多人，只有規劃招生人數的1/4，陸軍司令部祭出「回流教育」優惠，改以多元管道鼓勵現役士官、兵轉校就讀，才讓今年陸專有892名學生入學。對此，陸軍今 （25）日表示，今年招生目標爲1009員，受疫情及少子化影響，應屆畢業生報到人數較不理想，經鼓勵現役符合資格之士官、兵報名，迄今就讀總人數已達873員。
針對外界關切陸軍專校新生報到率相關問題，陸軍司令部發布新聞稿表示，專科學校係以培養高素質、長役期之常備士官為主，招生對象以應屆高中（職）畢業生，及現役在營未具專科（含）以上學歷之士官、兵為主。今年招生目標爲1009員，受疫情及少子化影響，應屆畢業生報到人數較不理想，經鼓勵現役符合資格之士官、兵報名，迄今就讀總人數已達873員。
陸軍司令部指出，為提升現役士官、兵就學意願，已辦理部隊巡迴宣導及一日體驗活動，持恆鞏固報名人員就讀意願，並滾動式修正招生作法，未來將以多元管道精進專校報考成效及提升部隊士官整體素質。
陸軍司令部強調，參與回流教育之現役士官、兵，在學期間薪資待遇按原階級給付；畢業時，士官優先回原單位服務，士兵依各學科專業特性及國防部年度員額，在軍種不變前提下，選填兵科及服務單位任職，並轉為常備役，對堅實陸軍基層戰力將更有助益。