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MLB／美聯新人王成囊中物？水手怪力少年達成雙20！

▲水手隊新秀Julio Rodríguez（圖／美聯社／達志影像）
▲水手隊新秀Julio Rodríguez（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-08-25 11:50:58

西雅圖水手隊的「怪力少年」Julio Rodríguez，今天面對華盛頓國民隊的比賽，轟出本季第20支全壘打，在生涯第一個賽季就達成全壘打數、盜壘數都超過20的20-20壯舉，美聯的新人王呼聲越來越高。

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Julio Rodríguez達成這項紀錄，僅用107場就完成，還超越了「鱒魚」Mike Trout的112場，成為美聯史上最快達成20-20的選手，而且他也是聯盟史上第4位在新秀賽季就達成20-20的選手，其他3位是1977年奧克蘭運動家隊的Mitchell Page、1985年明尼蘇達雙城隊的Marty Cordova，以及1987年波士頓紅襪隊的Ellis Burks。


Julio同時也是水手隊史第10次有選手達成20-20的紀錄，前面分別有Alex Rodríguez從1997到1999賽季連3年達成是隊史最多，Ken Griffey Jr.從1998到1999賽季、以及Mike Cameron從2001到2002賽季都是連2年達成，其餘還有1979年的Ruppert Jones跟1985年的Phil Bradley各達成一次。


另外Julio也是本賽季第2位達成20-20紀錄的球員，另一位是德州遊騎兵隊的外野手Adolis García，雖然Julio同時加入了這麼多名將的行列，而且他的第20轟在8局下半也成為追平比數的全壘打，但水手隊後援投手Paul Sewald卻在9局上守不住勝利，連丟2分，最後球隊以1比3輸給國民，讓達成紀錄的Julio今天只能默默吞下里程「悲」。

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