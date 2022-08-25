MLB／美聯新人王成囊中物？水手怪力少年達成雙20！

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Julio Rodríguez達成這項紀錄，僅用107場就完成，還超越了「鱒魚」Mike Trout的112場，成為美聯史上最快達成20-20的選手，而且他也是聯盟史上第4位在新秀賽季就達成20-20的選手，其他3位是1977年奧克蘭運動家隊的Mitchell Page、1985年明尼蘇達雙城隊的Marty Cordova，以及1987年波士頓紅襪隊的Ellis Burks。
Julio同時也是水手隊史第10次有選手達成20-20的紀錄，前面分別有Alex Rodríguez從1997到1999賽季連3年達成是隊史最多，Ken Griffey Jr.從1998到1999賽季、以及Mike Cameron從2001到2002賽季都是連2年達成，其餘還有1979年的Ruppert Jones跟1985年的Phil Bradley各達成一次。
另外Julio也是本賽季第2位達成20-20紀錄的球員，另一位是德州遊騎兵隊的外野手Adolis García，雖然Julio同時加入了這麼多名將的行列，而且他的第20轟在8局下半也成為追平比數的全壘打，但水手隊後援投手Paul Sewald卻在9局上守不住勝利，連丟2分，最後球隊以1比3輸給國民，讓達成紀錄的Julio今天只能默默吞下里程「悲」。