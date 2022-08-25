夏張會後中國又實彈射擊　陳其邁：打了國民黨一巴掌

國民黨副主席夏立言昨（24）日晚間與中國海協會會長張志軍餐敘，但共軍卻宣布明起將在福建沿海進行實彈射擊，國民黨高雄市長參選人柯志恩受訪時強調，對方要怎麼因應，都不是在野黨能夠控制；高雄市長陳其邁直言，國共內戰時受到的教訓還不夠嗎？中國不甩你繼續軍演，無疑是打了中國國民黨一巴掌。
陳其邁今表示，中國用軍演用武力片面改變臺海和平的現狀，不僅是周邊的國家都不以為然，齊聲表達嚴厲的抗議，在國內更是不分族群、不分黨派，大家都反對的事情，偏偏國民黨還派代表團去中國，這不僅在很多的國民黨內部，其實也有很多不以為然的聲音，這也對國際釋放錯誤的訊息。
陳其邁說，事實上很多熟悉國共內戰過程的人都非常清楚，中國共產黨一向都是「和、戰兩手策略」，當時國民黨失去大陸，也就是因為共產黨一方面發動武力鬥爭，一方面又拉攏內部的人士，用所謂的和平幌子來招攬少數人士，過去已經有一次慘痛的經驗，在國共內戰當時所受到的教訓還不夠嗎？現在又踏上中國共產黨和戰兩手的策略陷阱，真的令人非常遺憾，也非常不智。
陳其邁認為，去了以後，中國也不甩你，就繼續軍演，這個無疑是打了中國國民黨一個巴掌，國民黨應該回頭是岸，也不應該在不適合的時機來進行這種配合演出的動作，這個在國內大家其實都非常不以為然，也對國際施放錯誤的訊息。