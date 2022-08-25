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MLB／海盜超大物超可怕怪力　打出近200公里平飛球！

▲海盜隊大物游擊手Oneil Cruz打出一顆近200公里的超狂擊球（圖／美聯社／達志影像）
▲海盜隊大物游擊手Oneil Cruz打出一顆近200公里的超狂擊球（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-08-25 12:32:51

匹茲堡海盜隊雖然本季戰績已經幾乎無望季後賽，但是球隊中還是有些球員讓海盜迷感到期待，例如今年23歲，來自多明尼加、身高6呎7吋(約201公分)的超大物游擊手Oneil Cruz，就是其中之一。

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今天對亞特蘭大勇士的比賽，雖然海盜以2比14大敗，但是在3局下半，2人出局一壘有跑者時，輪到Cruz打擊，他打出一支右外野超強勁平飛球，可惜打到全壘打牆反彈，只形成一壘安打，但後續經過大聯盟stacast統計，Cruz打出這支平飛球時，擊球初速竟然高達122.4英哩，換算成公里是驚人的197公里！

打出近200公里的擊球初速，也是stacast系統開始統計後，有史以來最快的一顆球，這一球僅花了3.27秒就從球棒飛到全壘打牆，本賽季原先最打得最強勁的一球是紐約洋基隊「怪力男」Giancarlo Stanton達成的119.8英哩(約193公里)，stacast的擊球初速榜也是被他「洗榜」，原本的前4名紀錄都是由他締造，但今天Cruz的超扯一擊，同時把Stanton擠掉，空降排行榜首位。


而Cruz今年不只在打擊表現上締造紀錄，他在守備的表現甚至也出現一顆96.7英哩(約156公里)的超扯傳球，他的每秒跑速30.2英呎(約9.2公尺)，還成為全聯盟前1％的頂尖跑者，雖然今年僅有.199/.249/.398的打擊三圍以及10轟、6次盜壘，但是如此可怕的身體素質，還讓人把他跟大谷翔平相提並論，並對他的光明未來抱持著滿滿期待。

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