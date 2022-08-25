COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／家紙龍頭金百利克拉克　獲亞洲最佳企業雇主獎殊榮

▲舒潔品牌製造商金百利克拉克歡慶150周年，以優渥員工福利與多元彈性工作環境，打造夢幻職場，每年放不完的假與用不完的民生福利品，讓同仁直呼「好幸福!」。（圖／品牌提供）
▲舒潔品牌製造商金百利克拉克歡慶150周年，以優渥員工福利與多元彈性工作環境，打造夢幻職場，每年放不完的假與用不完的民生福利品，讓同仁直呼「好幸福!」。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-25 17:58:41

HR Asia「2022亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia 2022)台灣區得獎名單日前揭曉！擁有舒潔Kleenex、Kotex靠得住、Huggies好奇等知名品牌的民生用品領導企業金百利克拉克，二度參賽於330家企業中脫穎而出再獲殊榮；更難得的是，憑藉著讓員工揪感心的多元彈性員工福利措施與移工關懷計畫，額外再獲得「WeCare最佳員工關懷獎」肯定，為少數獲獎的14家企業之一！

我是廣告 請繼續往下閱讀
金百利克拉克台灣暨香港事業群人力資源協理馬煥威表示，根據主辦單位HR Asia所公布的員工問卷調查結果，金百利在「企業核心文化」、「員工自我意識」、與「團隊協作」等三大面向得分，皆大幅領先市場同業平均分數！顯示金百利長期深耕台灣市場有成，在強化員工福利、培育人才、提升團隊協作默契、打造多元共融幸福職場等面向上，獲得員工高度肯定！

馬煥威表示:「今年適逢金百利全球總部歡慶150周年，回顧一個半世紀以來，金百利持續以各項劃時代創新發明，包括捲筒衛生紙、盒裝面紙、衛生棉以及嬰兒褲型紙尿褲等，讓人們生活變得更便利！」馬煥威強調：「前述每一項創新發明背後，都是許多優秀人才在開放協作與透明溝通的工作環境下，彼此激盪創意火花、發揮潛能所致！」

亞洲最具規模、由權威人力資源雜誌《HR Asia》所舉辦、涵蓋15個市場的「亞洲最佳企業雇主獎」，今年在台灣共吸引330家企業競逐，累計26,200名員工參與填答問卷！連續兩年高分獲獎的金百利，為台灣民生消費品領導外商企業，在台員工近千人。致力在各市場成為最佳雇主的金百利，持續推動讓人才嚮往的多元彈性夢幻職場。過去兩年多在疫情威脅下，金百利提供多項讓員工揪感心的關懷作法，包括因應個別需求啟動彈性居家工作模式、提供充足口罩及快篩試劑、優於市場半薪防疫照顧假、定期健康關懷講座及一對一線上健康照護諮詢服務等，協助員工妥善因應疫情下的各種變化與挑戰。

除了讓人有感的疫情關懷措施之外，金百利亦提供一系列優於同業的福利措施，包括優於勞基法額外提供每年7天彈性休假及1天旅遊假；每週五4:30提早下班小確幸；公司資助成立多元員工社團；以及每季用不完的民生福利品與超低價員購驚喜等等；另外呼應今年亞洲最佳企業雇主獎的多元包容主題，金百利也以業界罕見、由公司霸氣為外籍移工全額繳付仲介費用以推進工作平權的作法，讓評審團驚艷不已。

除了打造令人羨慕的工作環境之外，金百利亦積極落實企業社會責任，包括在環境永續方面，於14年前率先推出市場第一包、具有FSC國際森林管理委員會永續環保認證的舒潔衛生紙，迄今舒潔仍是市場上唯一全系列紙品皆取得FSC驗證的家紙品牌，100%落實守護森林資源！在推動月經與兩性平權方面，自2020年起，金百利旗下靠得住品牌亦投入資源打造國內第一套月經桌遊教案，在國中第一線教育現場推動She Can青春期生理教育，鼓勵青春期女孩破除月經框架，自在暢聊月經，打造來就來無所畏的She Can精神，此公益專案迄今受惠學生人數已突破8萬人。

衛生紙入洗衣機！衣服全黏滿紙屑　神人「加1物」秒清除

原物料能源成本仍處高檔　正隆衛生紙下半年將調漲5到20%

虎斑貓瘋玩衛生紙！下秒「消失在桌邊」　同伴愣：喵呢？

公司不提供衛生紙！新人驚覺「1潛規則」嘆：決定離職了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀