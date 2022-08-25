特企／家紙龍頭金百利克拉克　獲亞洲最佳企業雇主獎殊榮

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馬煥威表示:「今年適逢金百利全球總部歡慶150周年，回顧一個半世紀以來，金百利持續以各項劃時代創新發明，包括捲筒衛生紙、盒裝面紙、衛生棉以及嬰兒褲型紙尿褲等，讓人們生活變得更便利！」馬煥威強調：「前述每一項創新發明背後，都是許多優秀人才在開放協作與透明溝通的工作環境下，彼此激盪創意火花、發揮潛能所致！」
亞洲最具規模、由權威人力資源雜誌《HR Asia》所舉辦、涵蓋15個市場的「亞洲最佳企業雇主獎」，今年在台灣共吸引330家企業競逐，累計26,200名員工參與填答問卷！連續兩年高分獲獎的金百利，為台灣民生消費品領導外商企業，在台員工近千人。致力在各市場成為最佳雇主的金百利，持續推動讓人才嚮往的多元彈性夢幻職場。過去兩年多在疫情威脅下，金百利提供多項讓員工揪感心的關懷作法，包括因應個別需求啟動彈性居家工作模式、提供充足口罩及快篩試劑、優於市場半薪防疫照顧假、定期健康關懷講座及一對一線上健康照護諮詢服務等，協助員工妥善因應疫情下的各種變化與挑戰。
除了讓人有感的疫情關懷措施之外，金百利亦提供一系列優於同業的福利措施，包括優於勞基法額外提供每年7天彈性休假及1天旅遊假；每週五4:30提早下班小確幸；公司資助成立多元員工社團；以及每季用不完的民生福利品與超低價員購驚喜等等；另外呼應今年亞洲最佳企業雇主獎的多元包容主題，金百利也以業界罕見、由公司霸氣為外籍移工全額繳付仲介費用以推進工作平權的作法，讓評審團驚艷不已。
除了打造令人羨慕的工作環境之外，金百利亦積極落實企業社會責任，包括在環境永續方面，於14年前率先推出市場第一包、具有FSC國際森林管理委員會永續環保認證的舒潔衛生紙，迄今舒潔仍是市場上唯一全系列紙品皆取得FSC驗證的家紙品牌，100%落實守護森林資源！在推動月經與兩性平權方面，自2020年起，金百利旗下靠得住品牌亦投入資源打造國內第一套月經桌遊教案，在國中第一線教育現場推動She Can青春期生理教育，鼓勵青春期女孩破除月經框架，自在暢聊月經，打造來就來無所畏的She Can精神，此公益專案迄今受惠學生人數已突破8萬人。