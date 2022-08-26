小澤征悅《末日救世主》頂掃帚頭路邊吃草 操到體脂僅10
日本漫改電影《末日救世主》除了由伊藤英明領銜主演，更請來曾演過《篤姬》、《義經》的小澤征悅，他在片中頂著一顆像掃帚般的爆炸頭，造型十分吸睛，還因角色需要而在路邊吃草充飢，不僅如此，敬業的小澤征悅也為戲展開魔鬼訓練，成功將體脂降到10%，直到之後試裝才發現，原來角色的肌肉可以靠道具裝來取代，讓他哭笑不得直呼：「我被騙了啦！」
瘋狂動作喜劇《末日救世主》是由《重金搖滾雙面人》原著作者同名漫畫改編，即將在9月2日於全台爆笑獻映，資深男星古田新太也有參與演出。小澤征悅在《末日救世主》當中，飾演男主角的師兄「英雄」，只見他穿著露肚裝、白短褲，頂著如掃帚般的爆炸頭，還因為身無分文而在路邊吃草充飢，模樣十分逗趣。對於有機會接演這部瘋狂喜劇，小澤征悅也笑稱：「在我的演員生涯中，從來沒有扮演過如此獨特的角色。雖然角色特異，但所有演員都很認真在演，很認真在做愚蠢的事情。」
小澤征悅也透露，他在開拍前八個月開始控制碳水化合物的攝取，將體脂降到10%並進行肌肉訓練，一直到試裝的那一刻他才驚覺：「我以為會露肌肉，但當我去試裝時，看到道具服，原來腹肌可以是假的。」雖然當下十分傻眼，不過小澤征悅對準備角色的用心也是有目共睹，許多觀眾都力讚他的演出：「每當小澤先生扮演的英雄一出場，全場就笑了！」、「我真的被他逗笑到流眼淚，角色存在感超強！」