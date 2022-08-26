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MLB／WBC美國隊又增猛將　天下第2人Betts宣布參加

▲洛杉磯道奇球星Mookie Betts。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇球星Mookie Betts。（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-08-26 04:26:39

WBC世界棒球經典賽即將在明年點燃戰火，因疫情影響相隔6年才舉辦，所以連許多大牌球星都躍躍欲試，紛紛響應加入國家隊，尤其美國隊的陣容更是驚人，天下第一人「鱒魚」Mike Trout成為第一位宣布加入的球星，並同時宣布承擔「美國隊長」的職務，而今天「天下第二人」Mookie Betts也宣布加入美國隊，大咖球星再加一位！

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今年將滿30歲的Mookie Betts，現在效力於洛杉磯道奇，年紀輕輕榮耀就掛滿身，在2018年效力於波士頓紅襪時榮獲美聯MVP，當年同時也是聯盟打擊王，生涯入選過6次全明星，獲得5次金手套、4次銀棒獎，生涯還拿過2次世界大賽冠軍讓Trout望塵莫及。


本季Betts在道奇隊出賽105場，依舊繳出.273/.344/.529的明星級打擊三圍，還打出27轟以及跑出11次盜壘，高達137的OPS+依舊是聯盟頂尖打者的成績，也幫助道奇隊以86勝37敗的戰績，傲視全大聯盟。


除了Trout之外，宣布要加入美國隊的球星還有紐約大都會「北極熊」Pete Alonso、聖路易紅雀隊的準「國聯三冠王」Paul Goldschmidt跟他的全明星三壘手隊友Nolan Arenado、費城費城人雙雄明星外野手Bryce Harper以及明星捕手J.T. Realmuto、波士頓紅襪隊明星二壘手/游擊手Trevor Story，還有去年完成30-30的巴爾的摩金鶯隊明星外野手Cedric Mullins，現在再加入Betts這名重砲加入，陣容一排開就嚇死人，也讓全世界看到美國隊想一拚WBC經典賽二連霸的野心。

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