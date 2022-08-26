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MLB／手感燙到燒起來！紅雀Dickerson安打連十拉十

▲聖路易紅雀外野手Corey Dickerson（圖／美聯社／達志影像）
▲聖路易紅雀外野手Corey Dickerson（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-08-26 09:18:52

聖路易紅雀隊從賽季中後段開始狂拉尾盤，除了超前密爾瓦基釀酒人奪回國聯中區王座，並持續拉開勝差以外，陣中3位超過40歲的「老鬼」Adam Wainwright 、Albert Pujols、Yadier Molina，表現不輸「少年仔」的攻守表現也成為紅雀隊的中流砥柱，現在又一位中生代球員手感熱得發燙，那就是在今天達成連10打數安打的外野手Corey Dickerson！

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紅雀隊在這個系列賽面對芝加哥小熊，前兩戰Dickerson都以先發左外野手的位置出賽，9個打數打出驚人的8支安打，並且是在系列戰首戰的第2局第一次上場打擊，打出飛球出局後，就連打了8支安打，今天在面對小熊隊的比賽，前2打數再度統統打出安打，達成連10打數安打的壯舉，在第3次上場打擊才以野手選擇終止連續安打紀錄，最後今天的比賽再打出5支3的猛打賞，近3場比賽打出超級驚人的11支安打。


而Dickerson連10打數安打，成為紅雀隊自1961年以來的最長連續打數安打的紀錄，並且連2場打出4支安打，也讓他成為本季繼洛杉磯道奇隊明星一壘手Freddie Freeman後，再次達成這項表現的球員。


在全大聯盟史上，最長連續打數安打的紀錄，則是1938年的Pinky Higgins、1952年的Walt Dropo以及2002年的Johnny King共同保持的連續12場安打。


今年33歲的Corey Dickerson，曾經於2017年效力坦帕灣光芒時入選過生涯唯一一次明星賽，本季則是在開季前跟聖路易紅雀隊簽約，並在6月曾因傷進入傷兵名單，直到7月初才復出，所以到目前為止只有62場出賽，但靠著近3場的安打大進補，讓他打擊率從.232飆升到.278，也成為紅雀打線中非常可怕的一名「安打機器」。

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