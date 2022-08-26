特企／全國鹹酥雞嘉年華在高雄！進攻邪惡美食好時機

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觀光局進一步說明，本次全國鹹酥雞嘉年華盛大舉辦，現場有鹹酥雞、冰品、飲料、啤酒、特色胖卡等美食攤位任君挑選，還有精彩的Swing Dance、趣味活動、魔術表演、聲林之王歌手演唱等週邊活動；也特別邀請本次活動代言人鹹酥雞女神「張文綺」及職籃高雄全家海神隊，到場與民眾相見歡。而大家期待的比賽部分，本次鹹酥雞嘉年華也設置多項獎項供各方店家角逐，分別為人氣好味獎、特色風味獎以及專家推薦獎等，並邀請到美食專家徐天麟領軍評審團，選出最能折服評審味蕾的鹹酥雞霸主，同時還廣邀哇賽心理學、南方聲活、班班美食生活圈等知名Podcaster，共同組成自媒體評審團，擔任最佳創意好味的評選。
觀光局再次溫馨提醒各方朋友，一起搭乘捷運吃爆鹹酥雞，輕鬆又便利！除了27、28日鹹酥雞美食活動外，高雄的美食之旅不間斷，「紅色美食聖經」2022年《米其林指南》23日率先公布高雄必比登推介（Bib Gourmand）名單，高雄共有20間「物有所值」的美食店家入選，接下來眾所期待的星級名單，將於8月30日放榜，屆時將有更多美食跟大家分享，歡迎全國民眾用美食相遇高雄，更多旅遊資訊請上觀光局官方網站高雄旅遊網、FB官方粉專及IG官方粉絲團查詢。
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