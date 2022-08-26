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特企／全國鹹酥雞嘉年華在高雄！進攻邪惡美食好時機

▲全國鹹酥雞嘉年華在高雄登場，捷運出站就能進攻近百攤邪惡美食，輕鬆便利又省時！（圖／資料照片）
▲全國鹹酥雞嘉年華在高雄登場，捷運出站就能進攻近百攤邪惡美食，輕鬆便利又省時！（圖／資料照片）

本報訊

2022-08-26 12:36:24

暑期最後美食強檔即將登場，高雄市政府觀光局於8月27及28日下午四點到晚上九點，重磅推出「2022年全國鹹酥雞嘉年華」，在高雄大遠百追夢廣場盛大舉行，兩日合計近百攤店家到場。觀光局依據去年活動經驗，估計將有大量遊客及在地民眾聞香前來一飽口福，也感謝高雄大遠百協助提供比去年多出2倍的場地空間，以容納較多的遊客人數，因場域周邊停車空間有限，特別呼籲想來品嚐鹹酥雞的民眾，可搭乘捷運到三多商圈站（R8）一號出口，輕鬆到現場，鄰近還有70、100號等多班公車路線可供選擇；或搭乘輕軌到高雄展覽館站（C8），也僅需要步行約10分鐘，千萬不要騎車或開車來！避免為了找停車位浪費您寶貴的時間，錯過進攻邪惡美食的好時機。

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另為維持周邊交通順暢，觀光局已與市府交通局、交通大隊及警察局等相關單位合作，將以活動場地為中心，視當日車流量及人數狀況，擴大交通管制範圍，並請高雄捷運公司視人潮，加開班次以快速疏運人潮，而觀光局也將視情況啟動入場人數管控，以帶給大家優質的旅遊及美食體驗，大家可隨時關注市政府官方LINE帳號、觀光局官方臉書粉專及IG「高雄旅遊網」，以隨時掌握活動現場最新資訊。

觀光局進一步說明，本次全國鹹酥雞嘉年華盛大舉辦，現場有鹹酥雞、冰品、飲料、啤酒、特色胖卡等美食攤位任君挑選，還有精彩的Swing Dance、趣味活動、魔術表演、聲林之王歌手演唱等週邊活動；也特別邀請本次活動代言人鹹酥雞女神「張文綺」及職籃高雄全家海神隊，到場與民眾相見歡。而大家期待的比賽部分，本次鹹酥雞嘉年華也設置多項獎項供各方店家角逐，分別為人氣好味獎、特色風味獎以及專家推薦獎等，並邀請到美食專家徐天麟領軍評審團，選出最能折服評審味蕾的鹹酥雞霸主，同時還廣邀哇賽心理學、南方聲活、班班美食生活圈等知名Podcaster，共同組成自媒體評審團，擔任最佳創意好味的評選。

觀光局再次溫馨提醒各方朋友，一起搭乘捷運吃爆鹹酥雞，輕鬆又便利！除了27、28日鹹酥雞美食活動外，高雄的美食之旅不間斷，「紅色美食聖經」2022年《米其林指南》23日率先公布高雄必比登推介（Bib Gourmand）名單，高雄共有20間「物有所值」的美食店家入選，接下來眾所期待的星級名單，將於8月30日放榜，屆時將有更多美食跟大家分享，歡迎全國民眾用美食相遇高雄，更多旅遊資訊請上觀光局官方網站高雄旅遊網、FB官方粉專及IG官方粉絲團查詢。

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